Brasil y México, las dos economías más significativas y pobladas de América Latina, están formando una alianza que coloca a la región en una situación sin precedentes frente a las grandes potencias.

Este acuerdo abarca la coordinación en aspectos políticos, comerciales, energéticos, de defensa y de diplomacia multilateral, con el objetivo principal de incrementar la autonomía y la capacidad de negociación a nivel global.

La colaboración entre estas naciones no solo persigue el fortalecimiento de sus vínculos, sino también la creación de un marco que les permita actuar de forma conjunta en el ámbito internacional.

Las dos economías más influyentes de América Latina

Brasil y México aglutinan extensos mercados internos, destacada capacidad industrial y proyección en el ámbito diplomático. En conjunto, constituyen una masa crítica que puede incidir en cadenas de suministro, acuerdos comerciales y posturas unificadas en foros internacionales. La cooperación minimiza dependencias externas y refuerza una agenda latinoamericana propia.

Las dos economías más influyentes de América Latina se unen para desafiar a las grandes superpotencias. Fuente: El Cronista.

La alianza latina que rompe con el orden mundial

La alianza no tiene como objetivo una confrontación directa, sin embargo, fortalece el poder de negociación frente a Washington, Pekín y Bruselas. Para Estados Unidos, implica tratar con un bloque regional más consolidado; para China, un asociado que coopera sin una alineación automática; para Europa, un interlocutor con peso y estabilidad.

El acuerdo se centra en estos pilares fundamentales: