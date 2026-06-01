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Al momento de perfeccionar las rutinas de limpieza en los hogares, cada vez son más quienes buscan alternativas caseras para solucionar molestias frecuentes, por ejemplo, los malos olores.
En esa tendencia combinar café usado con bicarbonato se posiciona como una opción sencilla y sobre todo económica de implementar para neutralizar malos olores sin necesidad de recurrir a productos químicos.
Mezclar café usado con bicarbonato de sodio: para qué funciona y por qué lo recomiendan
El café usado, ingrediente que en general suele botarse a la basura, tiene en realidad grandes propiedades desodorizantes y exfoliantes, sobre todo cuando se combina con el efecto del bicarbonato de sodio.
Por su textura y sus diferentes aplicaciones, es una gran alternativa para la limpieza de utensilios de cocina, facilitando la remoción de suciedad de superficies difíciles, como cacerolas, ollas o cubiertos.
Preparar la combinación de café usado y bicarbonato de sodio: cómo hacerlo paso a paso
Las proporciones recomendadas son las siguientes
- Dos cucharadas de café usado, seco
- Dos cucharaditas de bicarbonato
Ambos ingredientes deben unirse hasta conseguir una pasta homogénea. Para utilizarlo al limpiar, se aconseja combinarlos con unas gotas de agua para formar una pasta y luego enjuagar.
Otros trucos simples para limpiar y evitar la grasa adherida
Para evitar que la grasa se adhiera a las superficies y ahorrar rutinas de limpieza tediosas, existen otros hábitos que pueden incorporarse durante el día a día, como
- Precalentar las ollas correctamente antes de cualquier uso
- Utilizar suficiente grasa de cocción para evitar que se peguen los alimentos
- No utilizar el fuego demasiado alto
- Secar bien la superficie antes de cocinar
- Dejar en remojo los restos puede facilitar su extracción, si no se puede limpiar de inmediato
- Utilizar ollas con recubrimientos antiadherentes