Las unidades comienzan a operar con rutas definidas y marcan el inicio de una transformación en la movilidad urbana.

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El sistema de transporte público en Paraguay inició una nueva etapa con la entrada en operación de buses eléctricos donados por Taiwán. La implementación de estas unidades busca modernizar el servicio y mejorar la experiencia de los usuarios en la capital.

Desde su puesta en marcha, el proyecto apunta a reorganizar la movilidad urbana con recorridos establecidos y paradas definidas. Esta transición hacia el transporte público moderno también responde a la necesidad de hacer más eficiente el desplazamiento en zonas de alta demanda.

El despliegue de estos vehículos eléctricos marcó un avance en términos de sostenibilidad y tecnología. Además, posicionó al país dentro de la tendencia regional hacia la movilidad eléctrica, con beneficios tanto operativos como ambientales.

Así funcionará el nuevo sistema de buses eléctricos

El servicio comenzó con un itinerario específico que conectará Asunción con San Lorenzo, operando durante amplias franjas horarias. Las frecuencias están distribuidas a lo largo del día, con intervalos más cortos en horas de mayor circulación.

Durante una fase inicial, las autoridades y operadores realizaron ajustes técnicos y operativos basados en el comportamiento del tránsito y la demanda de pasajeros. Esto permitió optimizar tiempos de viaje y mejorar la eficiencia del servicio.

La colaboración entre Taiwán y Paraguay permitió implementar este nuevo sistema de transporte (Fuente: Embajada de Taiwán en Paraguay). Embajada de Taiwán en Paraguay

Claves del recorrido y operación del servicio

El sistema introduce cambios importantes en la forma de abordar y descender de los buses, con un enfoque en la organización y seguridad:

El ascenso y descenso solo se permite en paradas oficiales señalizadas .

Se establecieron puntos estratégicos a lo largo del recorrido.

Se buscó mayor regularidad en los tiempos de viaje.

Se mejoró la previsibilidad del servicio para los usuarios.

Estas medidas buscan reducir la informalidad en el transporte y ordenar la circulación en corredores clave.