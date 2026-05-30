Una disposición vigente del Registro Civil de Alabama, Estados Unidos , permite que los hijos sean anotados con cualquier apellido al momento de la inscripción de nacimiento, aunque no coincida con el de su padre o su madre.

Esta medida forma parte de la normativa de estadísticas vitales y establece qué libertades tienen los padres al elegir el nombre y apellido del recién nacido , así como las limitaciones formales que deben respetarse para que el registro sea válido ante las autoridades.

Confirmado por el Registro Civil: con qué apellidos pueden los padres registrar a sus hijos

La norma vigente en Alabama establece que los padres tienen la facultad de asignar al niño cualquier nombre que deseen al momento de registrar el nacimiento. Se especifica de manera clara que el apellido del menor no tiene que ser el de ninguno de los progenitores .

Esto implica que, al completar el certificado de nacimiento, no existe obligación legal de utilizar el apellido paterno ni materno. La decisión queda a criterio de los padres, siempre que se cumplan los requisitos formales establecidos por la autoridad sanitaria estatal.

Los niños pueden ser anotados con cualquier apellido, incluso si no se hereda de su padre o madre. Fuente: archivo.

Requisitos necesarios para la inscripción del bebé

Aunque existe libertad para elegir el apellido, el Registro Civil establece ciertas normas técnicas sobre cómo debe escribirse en el acta:

Solo se permiten letras del alfabeto inglés.

Se admiten guiones y apóstrofes.

No se pueden usar números, símbolos, puntos ni caracteres no ingleses.

Información importante sobre el registro del nacimiento

El trámite de inscripción se lleva a cabo ante la autoridad de salud competente y el nombre que se registre en el certificado será el que aparezca oficialmente en todos los documentos subsiguientes, como el acta de nacimiento y la identificación estatal.

Por lo tanto, antes de presentar la información, es aconsejable verificar que el apellido seleccionado cumpla con los criterios formales.

Una vez que se emita el documento, cualquier modificación posterior podría requerir un proceso administrativo adicional ante el Registro Civil estatal.