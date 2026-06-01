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Mezclar aceite de oliva, tomillo y cáscaras de limón es un truco práctico y casero para los amantes de aromatizar los espacios del hogar de manera natural y sin necesidad de recurrir a productos comprados.

Esta mezcla perfumada puede elaborarse de manera sencilla con ingredientes que dan el presente en la mayoría de las cocinas, permitiendo crear en pocos minutos un aroma fresco, especiado y duradero.

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Mezclar aceite de oliva con tomillo y cáscaras de limón: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Este aromatizante natural que puede colocarse en cualquier espacio es perfecto para neutralizar malos olores. El aceite es la base para que el aroma perdure en el tiempo, el tomillo brinda notas herbales, frescas y especiadas y la cáscara de limón corona con un aroma fresco y duradero.

Lo ideal es colocar esta mezcla en frascos de vidrio abiertos o en difusores apagados para garantizar que todos los espacios se mantengan perfumados.

La cáscara de limón puede usarse para crear aromatizantes caseros.
La cáscara de limón puede usarse para crear aromatizantes caseros.Fuente: ShutterstockAndrii Iemelianenko

Beneficios de mezclar aceite de oliva con tomillo y cáscaras de limón

Este aromatizador 100% casero permite

  • Perfumar ambientes, brindando un perfume cítrico y herbal
  • Neutralizar malos olores, por ejemplo, después de comidas de alto contenido lipídico
  • Generar un ambiente agradable sin gastar grandes sumas de dinero
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Cómo se crea el aromatizante casero de aceite de oliva, tomillo y cáscaras de limón

Para poner en práctica la preparación se debe

  • Escoger un frasco de vidrio pequeño
  • Añadir un 20% de aceite de oliva
  • Agregar cáscaras de limón a gusto
  • Sumar unas ramillas de tomillo
  • Dejar reposar la mezcla para que se concentren las fragancias

Lo ideal es cambiar la preparación conforme la fragancia comience a disminuir.