De acuerdo con informes de CNN, el Gobierno de Estados Unidos ha aprobado una importante iniciativa que se relaciona con el desarrollo de una nueva base naval en América Latina. Este proyecto requerirá una inversión que superará los 1.000 millones de dólares.

Este avance propiciará que Perú se establezca como un socio fundamental para los planes estratégicos de Washington en Sudamérica, en un contexto caracterizado por la modernización de puertos y el incremento del comercio marítimo en la región.

La decisión está alineada con una estrategia de cooperación en defensa y logística marítima, que tendrá un impacto directo en la infraestructura portuaria y en la planificación operativa sobre el océano Pacífico.

Estados construirá una nueva base naval y militar en América Latina

El plan incluye la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar cerca de 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao.

Según la información difundida, la inversión total ascenderá a US$1.500 millones con el objetivo de desarrollar nueva infraestructura naval que refuerce las capacidades operativas del país.

El proyecto aprobado recientemente contempla la construcción de una base naval en el Callao, una de las zonas portuarias más relevantes del país. La iniciativa fue autorizada luego de la notificación formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde se destacó el valor estratégico del acuerdo.

Gobierno de EE. UU. aprueba inversión de 1.500 millones para nueva base naval en América Latina (foto: archivo).

¿Cómo impacta en América Latina?

Desde Washington se aclaró que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región y que el objetivo principal es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico.

Uno de los puntos señalados es que parte del equipamiento estadounidense quedará ubicado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una obra clave para el comercio regional que se encuentra en plena expansión.

Además, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del respaldo a países socios con una ubicación clave sobre el Pacífico.