El pasaporte y la visa americana son dos documentos indispensables para ingresar a los Estados Unidos. Excepto por situaciones puntuales, las autoridades los exigen en los controles migratorios.

Existe un país que cuenta con requisitos flexibles para las visitas, por lo que hay una serie de permisos alternativos que pueden presentarse en estos casos e igualmente serán considerados válidos cuando el traslado se realice vía mar o tierra.

Documentos que pueden mostrarse en los controles para ingresar legalmente a EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) explica en su sitio web oficial que los ciudadanos canadienses que viajen por tierra o mar, aunque pueden utilizar su pasaporte para demostrar la identidad, cuentan además con la opción de presentar cualquiera de estas credenciales

Permiso de conducir mejorado

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRESS

Tarjeta de inscripción en SENTRI

En el caso de los niños y adolescentes, los requisitos y documentos aceptados varían en función del tipo de viaje a realizar, por lo que se aconseja verificar el sitio web oficial de CBP antes de viajar.

En general estos documentos pueden presentarse para realizar visitas de hasta 6 meses.

Los ciudadanos canadienses no necesitan visa americana para visitar Estados Unidos. Freepik

Situaciones en que estos viajeros necesitarán tener una visa de los Estados Unidos

Aunque Estados Unidos y Canadá se caracterizan por mantener un régimen flexible de entradas y la visa no es necesaria para el turismo, en los siguientes casos será necesario tener una visa americana

Comerciantes que viajen bajo el Treaty Trader

Familiares de residentes permanentes que tengan pensado vivir en Estados Unidos

“No hay un período de tiempo establecido que los canadienses deban esperar para volver a ingresar a los Estados Unidos después del final de su estadía”, detallan las autoridades. Sin embargo, es esencial poder evidenciar a los oficiales de CBP relaciones sólidas con Canadá frente a cualquier sospecha de residencia en el país no declarada.