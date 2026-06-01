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El pasaporte y la visa americana son dos documentos indispensables para ingresar a los Estados Unidos. Excepto por situaciones puntuales, las autoridades los exigen en los controles migratorios.
Existe un país que cuenta con requisitos flexibles para las visitas, por lo que hay una serie de permisos alternativos que pueden presentarse en estos casos e igualmente serán considerados válidos cuando el traslado se realice vía mar o tierra.
Documentos que pueden mostrarse en los controles para ingresar legalmente a EE.UU.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) explica en su sitio web oficial que los ciudadanos canadienses que viajen por tierra o mar, aunque pueden utilizar su pasaporte para demostrar la identidad, cuentan además con la opción de presentar cualquiera de estas credenciales
- Permiso de conducir mejorado
- Tarjeta de identificación mejorada
- Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRESS
- Tarjeta de inscripción en SENTRI
En el caso de los niños y adolescentes, los requisitos y documentos aceptados varían en función del tipo de viaje a realizar, por lo que se aconseja verificar el sitio web oficial de CBP antes de viajar.
En general estos documentos pueden presentarse para realizar visitas de hasta 6 meses.
Situaciones en que estos viajeros necesitarán tener una visa de los Estados Unidos
Aunque Estados Unidos y Canadá se caracterizan por mantener un régimen flexible de entradas y la visa no es necesaria para el turismo, en los siguientes casos será necesario tener una visa americana
- Comerciantes que viajen bajo el Treaty Trader
- Familiares de residentes permanentes que tengan pensado vivir en Estados Unidos
“No hay un período de tiempo establecido que los canadienses deban esperar para volver a ingresar a los Estados Unidos después del final de su estadía”, detallan las autoridades. Sin embargo, es esencial poder evidenciar a los oficiales de CBP relaciones sólidas con Canadá frente a cualquier sospecha de residencia en el país no declarada.