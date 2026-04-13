El mapa económico global podría cambiar en los próximos años con el avance de dos gigantes latinoamericanos que ganan cada vez más peso en el escenario internacional. Distintos informes y proyecciones ubican a Brasil y México como futuros protagonistas de la economía mundial hacia 2030, con capacidad para competir con las principales potencias. Brasil y México concentran gran parte del poder económico latinoamericano: Si ambos países logran coordinar estrategias o potenciar sus vínculos, el impacto podría ser significativo: Proyecciones de consultoras internacionales como PwC y Standard Chartered coinciden en que Brasil y México tienen el potencial de escalar posiciones en el ranking global y consolidarse entre las economías más influyentes hacia 2030. Estos análisis se basan en factores estructurales como el tamaño de sus mercados internos, el crecimiento sostenido del consumo, la disponibilidad de recursos naturales y su integración en el comercio internacional. Además, ambos países están bien posicionados para capitalizar tendencias globales: México por su rol clave en las cadenas de suministro cercanas a Estados Unidos (nearshoring), y Brasil por su liderazgo en exportaciones de alimentos, energía y materias primas.