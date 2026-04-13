El control sobre los vehículos en circulación se endurece y pone el foco en un requisito clave que muchos conductores suelen postergar. Las autoridades confirmaron que se intensificarán las inspecciones en calles y rutas, con operativos más estrictos destinados a verificar el cumplimiento de la normativa vigente. El eje de la medida es la inspección vehicular obligatoria, un trámite esencial que certifica que el automóvil se encuentra en condiciones seguras para circular. No cumplir con este requisito dentro del plazo establecido puede derivar en multas y sanciones inmediatas. La inspección vehicular es un control periódico exigido por organismos como el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), y su objetivo es garantizar que todos los vehículos cumplan con estándares mínimos de seguridad. Durante este proceso se evalúan aspectos clave como: Los conductores que no hayan cumplido con la inspección dentro del plazo se exponen a: