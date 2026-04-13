El sistema fiscal de Estados Unidos cuenta con mecanismos de cobro que pueden afectar directamente el dinero de los contribuyentes sin necesidad de aplicar embargos visibles. Uno de los más importantes, y menos comprendidos, es el proceso de compensación automática de deudas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) utiliza el llamado offset para recuperar montos pendientes, una herramienta que permite retener fondos antes de que lleguen a manos del contribuyente. Cuando un contribuyente mantiene deudas fiscales u otras obligaciones con el Estado, puede ser incluido en sistemas de cobro que habilitan la compensación automática. Esto implica que: El offset no consiste en retirar dinero directamente de una cuenta bancaria como un embargo tradicional, sino en interceptar pagos que el Gobierno debe realizar al contribuyente. Por ejemplo: En muchos casos, el contribuyente ya recibió notificaciones previas sobre la deuda. Sin embargo, si no respondió o no regularizó la situación, la compensación puede ejecutarse sin una nueva advertencia inmediata. Por eso, el impacto suele percibirse como repentino.