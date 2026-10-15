Fuertes lluvias y tormentas amenazan distintas regiones, con riesgo de inundación y ráfagas de viento.

Las fuertes lluvias y tormentas continuan afectando distintas regiones de Estados Unidos este jueves 15 de octubre. Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones intensas podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en sectores de Texas, mientras que otras zonas del centro y este del país enfrentan la posibilidad de tormentas severas.

Según el Centro de Predicción Meteorológica (WPC), dependiente del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el avance de un frente frío y la presencia de abundante humedad favorecen la formación de tormentas en varias regiones.

El organismo mantiene un riesgo moderado de lluvias excesivas en sectores del oeste de Texas para este jueves, con posibilidad de acumulaciones importantes de agua en períodos cortos.

¿Qué zonas están bajo amenaza de lluvias intensas e inundaciones?

De acuerdo con el pronóstico oficial, el riesgo de inundaciones repentinas se concentra especialmente en sectores de las Grandes Llanuras del sur.

Entre las regiones afectadas por las lluvias y tormentas se encuentran:

Texas : especialmente el oeste y sectores del norte del estado, donde las lluvias intensas pueden provocar inundaciones repentinas.

Oklahoma : afectado por tormentas y precipitaciones abundantes asociadas al avance del sistema.

Medio Oeste : distintas zonas enfrentan lluvias y tormentas vinculadas con el mismo frente.

Valle de Ohio y región del Atlántico Medio: también presentan riesgo de lluvias intensas y tormentas durante este jueves.

El WPC advirtió que las precipitaciones podrían superar la capacidad de drenaje en algunas localidades, lo que aumenta el peligro de acumulación rápida de agua en calles, caminos y zonas bajas.

Fuertes tormentas y vientos intensos: qué dice el pronóstico

Además de las precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó posibles tormentas severas durante este jueves 15 en sectores del valle medio del Mississippi, el valle de Ohio y las Grandes Llanuras del sur.

Advierten por fuertes lluvias y posibles inundaciones en Texas. Shutterstock

Estas tormentas pueden estar acompañadas de ráfagas de viento capaces de generar complicaciones, especialmente para quienes circulan por rutas y autopistas.

Por otro lado, el pronóstico oficial informó que el período de mayor preocupación se extiende desde el jueves 15 y hasta las primeras horas del viernes 16 de octubre, especialmente en sectores de Texas.

Además, las autoridades recomiendan prestar atención a las alertas locales, evitar circular por caminos inundados y mantenerse informado sobre los cambios del pronóstico.