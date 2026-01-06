Una tormenta negra avanza a toda velocidad: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas y nieve. (Fuente: Archivo)

El National Weather Service (NWS) informó que este martes 6 de enero de 2026 el país enfrentará lluvias intensas y posibilidad de tormentas en varias regiones. Según las autoridades climáticas, “sistemas de baja presión presentes sobre el territorio continúan aportando aire húmedo desde el Océano Pacífico hacia el interior, lo que ha generado lluvias persistentes en zonas del oeste y probabilidades de chubascos en estados del centro y sur del país”.

De acuerdo a los mapas y avisos oficiales del NWS, estas condiciones afectan tanto a áreas urbanas como rurales y pueden modificar la rutina diaria de miles de habitantes.

Cuáles son las zonas en alerta por posibles tormentas hoy

California y el Pacífico Occidental

El NWS mantiene advertencias de lluvia en partes de California, especialmente en el norte y centro del estado, donde los sistemas frontales continúan aportando humedad desde el océano. Las precipitaciones pueden ser persistentes desde la mañana y extenderse hacia la noche con acumulados notables y riesgo de cortes en algunas rutas.

Oregón y Washington

En el Pacífico Noroeste, las condiciones continúan con lluvia sostenida y probabilidad de tormentas en sectores cercanos a la costa y en elevaciones medias. Las ciudades como Portland y Seattle siguen bajo pronóstico de precipitación moderada a fuerte durante gran parte del día según el NWS.

Colorado y las Montañas Rocosas

La región montañosa de Colorado presenta un patrón mixto, con lluvias en zonas bajas y nieve en cotas altas. La configuración atmosférica permite que las laderas más bajas reciban lluvia mientras que las zonas elevadas mantienen precipitación invernal, situación que el NWS considera típica para esta época del año.

Texas y el Sur del Medio Oeste

En partes del sur del Medio Oeste y Texas, el mapa de pronósticos del NWS muestra chubascos intermitentes que pueden afectar rutas y zonas rurales. Estas lluvias no alcanzan magnitudes extremas, pero sí constituyen un factor a considerar para quienes se desplazan hoy.

Otras zonas con precipitaciones mixtas

Además de los estados mencionados, otras regiones como el Medio Oeste y el Noreste pueden presentar precipitación mixta, alternando lluvia con nieve ligera debido a la llegada de frentes fríos combinados con aire húmedo. Las variaciones climáticas propias del invierno permiten que en un mismo día cambie el tipo de precipitación, con lluvia predominante durante las horas más cálidas y nieve al bajar las temperaturas en la noche.

Los pronósticos del National Weather Service permiten conocer con precisión qué estados están bajo avisos de precipitación y tormenta, lo que ayuda a planificar desplazamientos y actividades en función de las condiciones más actualizadas.