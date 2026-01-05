Se despide la tienda más popular del país: cierran más de 20 tiendas y despedirán a casi 1000 trabajadores. Fuente: Shutterstock.

Una popular cadena de artículos para el hogar anunció el cierre de 20 tiendas en Estados Unidos y Canadá, medida que comenzará a implementarse a partir de enero de 2026. La decisión se da en el marco de un plan de reestructuración global impulsado por Newell Brands, la empresa matriz, y se suma a una serie de ajustes que atraviesa el sector minorista frente a cambios en el consumo y al avance del comercio electrónico.

Como consecuencia del proceso de reorganización, se producirá el despido de más de 900 trabajadores. La compañía explicó que los puestos alcanzados corresponden aproximadamente al 10% del personal administrativo y profesional, y que el impacto en las operaciones de fabricación y en la cadena de suministro será limitado.

Cuál es la empresa que anuncia el cierre de más de 20 tiendas

Fundada en 1969 en Atlanta, Georgia, Yankee Candle se especializa en velas aromáticas y productos para el hogar. Actualmente cuenta con más de 475 tiendas minoristas y alrededor de 19.000 puntos de venta mayorista en Estados Unidos, además de su canal online.

(Fuente: Imagen generada con ChatGPT)

En cuanto al impacto laboral, Newell Brands informó que prevé registrar cargos de reestructuración antes de impuestos de entre 75 y 90 millones de dólares destinados principalmente a indemnizaciones y costos asociados. Al mismo tiempo, proyectó que el plan generará ahorros anuales de entre 110 y 130 millones de dólares hacia finales de 2026.

Cuáles son los motivos del cierre y qué anunció la empresa

Newell Brands confirmó que el cierre de 20 locales físicos y la reducción de personal forman parte de un plan de productividad global destinado a fortalecer la competitividad de la marca, ofrecer mayor valor a los consumidores e impulsar la creación de valor a largo plazo. La empresa señaló que las sucursales que cerrarán representan alrededor del 1% de las ventas totales, por lo que la estrategia no implicaría un retiro masivo de la marca del mercado, sino una reconfiguración de su presencia.

Se despide la tienda más popular del país: cierran más de 20 tiendas y despedirán a casi 1000 trabajadores (Fuente: Imagen generada con ChatGPT)

La compañía adelantó que el nuevo esquema apunta a concentrar esfuerzos en automatización, digitalización e inteligencia artificial para simplificar operaciones diarias y acelerar la toma de decisiones. También busca sostener la inversión en innovación y en el desarrollo de nuevas líneas de productos, con el propósito de consolidar la marca en un contexto cada vez más competitivo.