La licencia de conducir es uno de los documentos más utilizados en Estados Unidos: sirve para manejar, identificarse y realizar trámites cotidianos. Pero en las últimas semanas, distintas autoridades estatales advirtieron sobre un grupo de personas que no podrá renovar su credencial y deberá completar un proceso diferente al habitual.

Mientras la renovación suele ser un trámite sencillo, la normativa federal y estatal establece un caso puntual en el que la renovación queda automáticamente bloqueada, incluso si el documento todavía está vigente.

El motivo por el que muchos conductores no podrán renovar la licencia

En la mayoría de los estados, el documento se gestiona a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), que define plazos, exámenes y requisitos. Sin embargo, existe una regla que se aplica en todo el país: si una persona cambia de estado, no puede renovar la licencia emitida en su lugar anterior de residencia.

Foto: Archivo.

Esto significa que cualquier ciudadano o residente permanente que se mude dentro del territorio estadounidense está obligado a iniciar el trámite desde cero, aunque haya tenido una licencia válida durante años. No es una sanción ni una penalidad: es una exigencia vinculada a la verificación de identidad y residencia.

La normativa busca asegurar que cada conductor esté registrado en el estado donde vive actualmente, ya que cada jurisdicción tiene requisitos propios para evaluar la capacidad de manejo, verificar la información personal y controlar los antecedentes viales.

Paso a paso: qué hacer si te mudaste y no puedes renovar tu licencia

Quienes se encuentren bajo esta situación deberán solicitar una nueva licencia en su estado actual. El proceso suele incluir:

1. Revisar los requisitos locales

Cada estado fija su propio plazo —generalmente entre 30 y 60 días— para actualizar la licencia después de mudarse.

2. Reunir los documentos obligatorios

Suelen pedirse:

Prueba de identidad , como pasaporte o licencia anterior.

Número de Seguro Social .

Comprobante de residencia, como contrato de alquiler o factura de servicios.

3. Sacar turno en el DMV

Dependiendo del estado, la cita puede gestionarse en línea o en forma presencial.

4. Entregar la licencia anterior

El nuevo DMV retiene el documento del estado previo para impedir duplicidades.

5. Completar los exámenes necesarios

Algunos conductores deberán realizar pruebas de visión, exámenes teóricos o incluso una prueba práctica.

6. Abonar las tarifas correspondientes

El valor varía según el estado y el tipo de licencia.

7. Esperar la nueva credencial

Se suele entregar una licencia temporal mientras la definitiva llega por correo.

¿Cuántas veces puede renovarse una licencia en Estados Unidos?

A diferencia de otros documentos, la licencia de conducir no tiene un límite de renovaciones. Puede actualizarse de manera indefinida mientras el conductor cumpla los requisitos de elegibilidad.

No obstante, la vigencia dependerá del estado, con períodos que van desde 4 hasta 8 años. Además, muchas jurisdicciones aplican reglas especiales para adultos mayores: