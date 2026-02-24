El noreste de Estados Unidos sigue intensificando sus condiciones invernales con grandes cantidades de nieve acumuladas y un nuevo sistema de tormentas que pronto se desatará afectando a esta región. El aire frío y las temperaturas bajas predominarán durante principios de esta semana y las ráfagas de viento persistirán durante toda la mañana de hoy, de acuerdo con lo indicado por el National Weather Service. Según lo explican especialistas de AccuWeather un nuevo sistema de tormenta clíper cruzará la región de los Grandes Lagos entre hoy y mañana miércoles, llevando nieve desde Minnesota hasta Nueva Inglaterra. Más al sur, la tormenta se combinará con precipitaciones en ciudades como Washington DC, Filadelfia y Nueva York. Una vez haya pasado, otra tormenta “de rápido movimiento” avanzará hacia el Medio Oeste el miércoles por la noche y alcanzará el Este del país el jueves por la tarde, llevando nuevamente una combinación de lluvia, hielo y nieve en las zonas más frías. Los pronósticos prevén una jornada especialmente fría en el noreste. Donde ciudades como Filadelfia, Nueva York y Boston registrarán temperaturas máximas que rondarán los cero grados, consolidando un escenario de frío que se mantendrá al menos hasta mediados de semana. De acuerdo con PowerOutage.US hace algunas horas los usuarios sin luz a causa de la tormenta que tuvo lugar el fin de semana en la región, conocida como ventisca -un sistema que combina intensas nevadas, ráfagas de viento y baja visibilidad- habían alcanzado los 644,062 usuarios, siendo Massachusetts y Nueva Jersey los estados más afectados. Al momento, al menos 380,000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico y deberán esperar a que las condiciones permitan reanudar el servicio. Es importante considerar que las nuevas tormentas pueden traer más cortes de luz como consecuencia de las acumulaciones de nieve.