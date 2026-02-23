Una advertencia meteorológica sorprendió a los residentes de varios estados, especialmente después de una temporada marcada por temperaturas inusualmente elevadas. Los pronósticos anticipan la llegada de un sistema de alta presión de origen ártico que avanzará hacia el este del país y provocará un marcado descenso térmico en amplias regiones. La masa de aire frío anunciada por los meteorólogos generará caídas abruptas en las temperaturas, con valores muy por debajo de la sensación térmica a la que estaban acostumbradas las personas en los estados más afectados. Ante este escenario, las autoridades emitieron recomendaciones preventivas para enfrentar de forma segura esta intensa ola de frío. Según los meteorólogos de The Weather Channel, se prevé una caída drástica de las temperaturas de entre 10 °C y 20 °C, muy por debajo del promedio habitual para esta época del año en varias zonas del país. En el sur, ciudades como Atlanta y Raleigh apenas alcanzarían máximas de entre 4 °C y 9 °C. En Orlando y Tampa, se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 10 °C y 15 °C. Más al norte, el pronóstico indica que en Nashville y Memphis los termómetros podrían descender hasta los 0 °C. En tanto, en Boston y Nueva York, las ráfagas provenientes del noroeste generarían una sensación térmica extrema, con valores estimados entre -23 °C y -29 °C. En el norte de Florida se emitieron alertas por posibles heladas que podrían representar un riesgo tanto para las mascotas como para las instalaciones domésticas, especialmente las tuberías. Las autoridades recomiendan resguardar a los animales en interiores y proteger las cañerías, ya que las bajas temperaturas podrían provocar congelamiento en menos de 30 minutos. Por lo pronto, los meteorólogos aconsejan estar atentos a las actualizaciones del clima para cada ciudad y tomar los recaudos que indiquen los especialistas. Debido a que este sistema es una masa de aire ártico particularmente seca, el reporte señala que no habrá lluvias o nevadas preocupantes en estas regiones, por lo que el principal peligro es el frío y el viento.