El estado de Indiana activó este miércoles una ley que revoca todas las licencias comerciales de conducción (CDL) de personas sin autorización migratoria en el estado. Es la primera medida de este tipo en el país y afecta directamente a conductores de camiones indocumentados. Solo un documento migratorio específico puede impedir la cancelación. La norma llega en paralelo a regulaciones federales impulsadas por la administración Trump que podrían afectar a hasta 200,000 conductores inmigrantes en todo el país. La ley también exige competencia en idioma inglés para obtener una CDL y ordena al DMV coordinarse con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar a quienes deban perder sus licencias. La ley apunta a todas las CDL en manos de personas sin estatus migratorio legal en Indiana. El DMV deberá revocarlas de forma sistemática y reportar regularmente al DHS. La norma también establece multas de u$s 50,000 para quienes no cumplan: Solo los titulares de visas migratorias reconocidas expresamente por la ley pueden conservar o solicitar una CDL en Indiana. No existe otra excepción contemplada. El fiscal general Todd Rokita aclaró que los conductores revocados pueden apelar si demuestran elegibilidad migratoria, dominio del inglés y demás requisitos. A nivel federal, el Congreso avanza con la Ley Dalilah, que convertiría estas medidas en legislación permanente e incorporaría la pena de muerte para conductores que causen muertes en accidentes.