Jack in the Box, la cadena de comida rápida fundada en 1951 y con más de 2.100 restaurantes en operación, cerrará entre 50 y 100 locales antes de que termine junio de 2026. La compañía lo confirmó en su reporte del primer trimestre fiscal. Al mismo tiempo, prevé apenas 20 nuevas aperturas, lo que implica una reducción neta significativa de su presencia en el país. La decisión forma parte del plan “Jack on Track”, una estrategia de recuperación lanzada en 2025 para sanear las finanzas de la empresa. En ese marco, la compañía ya vendió su cadena Del Taco por 119 millones de dólares, operación que se completó en diciembre del año pasado. La caída es concreta: las ventas en tiendas comparables bajaron un 6,7% en el primer trimestre del año fiscal 2026 respecto al mismo período anterior. La cifra refleja un problema que va más allá de un mal trimestre: los clientes comenzaron a alejarse y las reseñas en redes sociales muestran quejas sostenidas sobre la calidad de la comida y el servicio. Para frenar el deterioro, la empresa apuesta a una estrategia centrada en innovación, atención al cliente, mejoras estéticas en los locales y una reducción en la cantidad de ofertas de tiempo limitado. El objetivo es concentrar los recursos en los restaurantes con mejor desempeño y eliminar los que arrastran pérdidas. Los consumidores que tienen un Jack in the Box cerca ya sienten el impacto: varios usuarios en redes sociales reportaron el cierre de su local de referencia sin previo aviso. La cadena no publicó una lista oficial de las sucursales que cerrarán, por lo que la única forma de confirmarlo es verificar directamente con el restaurante más cercano. El CEO Lance Tucker reconoció que el proceso es difícil, pero sostuvo que la compañía “está viendo resultados tempranos” que indican que el rumbo es el correcto. Si el plan funciona, Jack in the Box apuesta a retomar el crecimiento en 2027 con una base más pequeña pero más sólida. Si no, el número de cierres podría seguir aumentando.