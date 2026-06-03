Viajar por América del Norte requiere cumplir con una condición fundamental que millones de personas suelen pasar por alto hasta último momento. Un simple error con la documentación puede impedir abordar un avión, cruzar una frontera o incluso regresar al país de residencia.

El trámite del pasaporte que absolutamente nadie debe ignorar

Tanto Estados Unidos como México y Canadá exigen que los viajeros cuenten con pasaportes válidos y vigentes para ingresar o salir de sus territorios en la mayoría de los viajes internacionales.

Uno de los problemas más frecuentes entre los viajeros es descubrir que el pasaporte:

Está vencido

Está próximo a vencer

No cumple con la vigencia mínima exigida por el destino

Estados Unidos, México y Canadá exigen que ciudadanos y extranjeros cuenten con pasaportes válidos. Fuente: Archivo.

Estados Unidos, México y Canadá prohíben el ingreso y la salida del país

Los viajeros que viajen con pasaportes desactualizados y fuera de condiciones pueden enfrentar:

Negativa de embarque por parte de la aerolínea

Rechazo en en controles migratorios

Cancelación del itinerario

Costos adicionales por cambios de pasajes

Las consecuencias suelen ser inmediatas y afectan directamente la posibilidad de viajar.