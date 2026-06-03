El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede embargar de forma indefinida las cuentas de jubilación de quienes ignoraron su Aviso Final de Intención de Embargo, el trámite que marca el punto de no retorno en el proceso de cobro. El embargo sobre fondos de retiro —IRA, 401(k), pensiones, SEP-IRA y Thrift Savings Plan— se mantiene activo hasta que la deuda tributaria quede saldada en su totalidad.

La Publicación 594 del IRS , actualizada en enero de 2026, confirma que ese embargo no se levanta con el paso del tiempo. El organismo solo lo libera si se paga la deuda completa, se aprueba un plan de pagos, se acepta un Ofrecimiento de Transacción o se demuestra que la incautación impide cubrir gastos básicos de vida.

Qué es el Aviso Final de Intención de Embargo del IRS y por qué es clave actuar

El Aviso Final de Intención de Embargo es la última comunicación formal antes de que el fisco proceda con la incautación de bienes. El organismo lo emite solo después de haber enviado al menos una factura inicial y una segunda notificación sin respuesta ni acuerdo de pago.

Este aviso otorga al contribuyente 30 días para actuar antes de que el embargo se haga efectivo. Quien no responde en ese plazo pierde el derecho a solicitar una Audiencia sobre el Debido Proceso de Cobro —la principal herramienta legal para detener la incautación— y habilita al IRS a proceder de inmediato sobre cualquier activo, incluidos los fondos de retiro.

Qué cuentas de jubilación puede embargar el IRS

El organismo puede incautar, entre otros:

Planes 401(k) y pensiones calificadas conforme a ERISA

Cuentas IRA tradicionales y Roth

Planes SEP-IRA y Keogh para trabajadores independientes

Thrift Savings Plan (plan federal de ahorro para empleados del gobierno)

Este aviso otorga al contribuyente 30 días para actuar antes de que el embargo se haga efectivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo detener el embargo a las jubilaciones antes de que el IRS ejecute el cobro

Quien recibió el Aviso Final de Intención de Embargo aún tiene opciones, pero el tiempo es el factor crítico. El IRS acepta tres vías principales para detener o revertir el proceso antes de que los fondos de retiro sean incautados.

Opciones disponibles según la situación

Plan de pagos a plazos: permite abonar la deuda en cuotas periódicas. Se puede solicitar en línea en IRS.gov/plandepago si la deuda combinada no supera u$s 50.000. Una vez aprobado, el IRS no puede emitir nuevos embargos.

Ofrecimiento de Transacción (OIC): para quienes no pueden pagar el total ni en cuotas, permite negociar un monto menor. Requiere el pago de una cuota de solicitud y un pago inicial, aunque los contribuyentes de bajos ingresos pueden quedar exentos.

Solicitud de aplazamiento por dificultad económica: si el pago impediría cubrir gastos básicos de vida, el IRS puede suspender temporalmente el cobro registrando la cuenta como “actualmente no cobrable”.