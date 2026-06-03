En Estados Unidos, el procedimiento para la emisión de un nuevo pasaporte está íntimamente relacionado con la gestión del documento previo. En la mayoría de los casos, el Departamento de Estado exige la restitución del pasaporte vigente o vencido como parte integral del trámite, dado que este actúa como prueba de identidad y ciudadanía.

Asimismo, la entrega del documento anterior impide que se encuentren en circulación pasaportes duplicados que pudieran ser utilizados de manera inapropiada. Por tal razón, entender cuándo y por qué se debe devolver un pasaporte es un paso fundamental para asegurar la validez del nuevo y mantener en orden la documentación oficial de viaje.

¿Cuándo y por qué es necesario devolver el pasaporte en Estados Unidos?

Al solicitar un nuevo pasaporte en Estados Unidos, en determinadas circunstancias es requisito devolver el documento anterior para que el Departamento de Estado lo invalide y lo utilice como respaldo en el trámite. Esta situación se presenta fundamentalmente en los siguientes procesos:

Renovación por correo (Formulario DS-82): el solicitante está obligado a remitir el pasaporte vigente junto a la solicitud. Esta normativa se aplica si el documento fue emitido en los últimos 15 años, cuando la persona contaba con 16 años o más y se encuentra en condiciones adecuadas.

Reemplazo por pasaporte dañado: si el documento presenta deterioro, deberá ser entregado para que el Departamento de Estado lo invalide y lo reemplace.

Cambio de datos (por ejemplo, nombre tras matrimonio o divorcio): cuando sea necesario actualizar información personal en un pasaporte aún vigente, se debe presentar el original.

Devolver el pasaporte es necesario cuando se renueva por correo.

¿Cómo llevar a cabo la renovación del pasaporte a través del correo?

Si se satisfacen las condiciones requeridas por el Departamento de Estado para llevar a cabo la renovación del pasaporte a través del correo, los solicitantes deben seguir este procedimiento que resulta más ágil y accesible: