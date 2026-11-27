Aunque muchas personas las guardan en la heladera, existe otra alternativa para prolongar su conservación.

Al preparar distintas recetas, es común que sobren claras de huevo y que muchas personas no sepan qué hacer con ellas. En lugar de desecharlas o dejarlas varios días en la heladera, existe una alternativa sencilla para aprovechar más adelante.

Se trata de guardarlas en el freezer, un método que permite prolongar su conservación durante varios meses sin necesidad de utilizarlas inmediatamente. Además, pueden almacenarse en pequeñas porciones para facilitar su uso en futuras preparaciones.

Para hacerlo correctamente, es importante conocer cuánto tiempo pueden permanecer congeladas, como guardarlas y de qué manera descongelarlas antes de incorporarlas a una receta.

Cuánto tiempo pueden conservarse las claras de huevo en el freezer

Las claras de huevo crudas pueden conservarse congeladas durante hasta 12 meses, según la tabla de almacenamiento de alimentos de FoodSafety.gov, que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. En comparación, cuando se guardan en la heladera, su tiempo de conservación recomendado es de apenas dos a cuatro días. Por eso, congelarlas es una alternativa para aprovechar las sobras y evitar desperdiciarlas.

La recomendación de mantenerlas en un freezer a 0 °F (-18 °C) o menos. Asimismo, es importante tener en cuenta que los plazos indicados para los alimentos congelados buscan preservar su calidad, si permanecen congelados de una manera continua a esa temperatura, pueden mantenerse seguros durante más tiempo.

Este método permite aprovechar las claras sobrantes y evitar desperdicios en la cocina. Fuente: Pexels

Cómo congelar las claras de huevo correctamente para utilizarlas después

El Centro Nacional para la Conservación de Alimentos en el Hogar de la Universidad de Georgia explica que primero hay que separar las claras de las yemas y mezclarlas suavemente, sin batirlas ni incorporar aire. Después, se pueden pasar por un colador y colocarlas en recipientes aptos para freezer, dejando aproximadamente un centímetro de espacio libre antes de cerrarlos. No hace falta agregarles sal ni azúcar.

Otra alternativa práctica es distribuir cada clara en un compartimento de una cubetera. Una vez congeladas, se pueden retirar los cubitos y guardarlos en una bolsa o recipiente hermético, identificado con la fecha y la cantidad. Para utilizarlas, hay que descongelarlas en la heladera; dos cucharadas de clara equivalen aproximadamente a una clara de huevo grande.