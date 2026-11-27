Una tonalidad amarilla persistente puede ser una señal de alerta que no conviene ignorar (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

La llama de una cocina a gas debería ser, en condiciones normales, de color azul y mantenerse estable. Si comienza a verse predominante amarilla o anaranjada, puede significar que el quemador no está funcionando claramente y que la combustión no está produciendo de forma adecuada, por lo que es importante revisar el artefacto .

¿Qué diferencias hay entre una llama de gas azul y una llama de gas amarilla?

La llama azul suele indica que el gas está quemándose correctamente y que el artefacto funciona con una combustión más completa. Puede tener pequeñas puntas amarillas sin que necesariamente exista un problema.

Mientras que, en el caso de la llama amarilla o anaranjada, si ocupa una gran parte del fuego y se mantiene así, puede indicar que falta aire para la combustión, un problema que puede generar monóxido de carbono (CO), un gas tóxico que no tiene olor ni color . También puede suceder que el quemador está sucio o que existe un inconveniente que necesita revisión técnica.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explica que una llama amarilla persistente puede ser un indicio de un artefacto mal regulado y de mayores emisiones de contaminantes.

Observar el fuego de la cocina no es solamente una cuestión estética: también puede ayudar a detectar un problema de seguridad en el hogar. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

¿Por qué la llama de la cocina a gas se vuelve amarilla?

El cambio de color puede tener distintas causas:

Acumulación de suciedad en los quemadores.

Mala regulación del artefacto.

Problemas en la entrada de aire que necesita el gas para quemarse correctamente.

No siempre significa que exista una fuga de gas, pero sí puede ser una señal de que algo no está funcionando como debería . El Departamento de Bomberos de Riverside County, California, advierte que una llama amarilla puede indicar que el aparato está funcionando mal y produciendo gases perjudiciales.

¿Cuándo hay que llamar a un gasista por la llama amarilla?

Si la llama de la cocina permanece amarilla o anaranjada en lugar de ser predominantemente azul, lo recomendable es dejar de utilizar ese artefacto y solicitar una revisión de un técnico calificado. También hay que prestar atención a otras señales que pueden acompañar el problema:

Manchas de hollín alrededor de la cocina o del artefacto.

Llamas irregulares o que se apagan solas.

Olores extraños mientras el aparato está funcionando.

Alarmas de monóxido de carbono.

Dolores de cabeza, mareos, náuseas o debilidad dentro de la vivienda.

Si suena la alarma de monóxido de carbono -un aparato que es fundamental tener en casa- o hay sospechas de una exposición, hay que salir inmediatamente de la vivienda y llamar a las autoridades desde un lugar seguro . No se debe volver a ingresar hasta que se confirme la seguridad del espacio.

¿Cómo evitar problemas con los artefactos a gas?