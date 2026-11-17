Contar con un pasaporte en absoluta vigencia no siempre es suficiente, sino que a veces es necesario que tenga validez futura.

La visa americana de turismo es un documento fundamental para un gran número de viajeros que quieren visitar Estados Unidos, siendo necesaria para poder llegar al puerto de entrada del país si no se cuenta con una exención.

En ese sentido, el Departamento de Estado fija requisitos obligatorios que debe cumplir el pasaporte para que este documento pueda tramitarse, relacionados con la vigencia futura que debe cumplir, que varía según el país de origen de cada solicitante.

Presentar un pasaporte con la vigencia mínima solicitada para tramitar la visa americana: cómo saber cuál es la de mi país

Estados Unidos determina como regla general que todos los visitantes deben contar con un pasaporte que tenga al menos seis meses extra de validez adicionales después del tiempo de estadía previsto en el país.

No obstante, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mantiene publicada en su sitio web oficial una lista de naciones que no deben cumplir con este requisito y sólo necesitan una identificación internacional que sea válida durante el período de estadía.

Quienes quieran conocer cuánta vigencia necesita su pasaporte, tendrán que consultar la lista oficial (clicando aquí) y verificar si su nación forma o no parte. Si se encuentra allí, el pasaporte debe ser válido durante todo su viaje; si no se encuentra, el pasaporte debe tener validez seis meses adicionales.

La vigencia que el Departamento de Estado exige para cada pasaporte depende de la nacionalidad del solicitante. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otros documentos necesarios para tramitar la visa americana

Cuando se quiere gestionar la visa americana de turismo o negocios, será necesario consultar las instrucciones de la página web de la Embajada o Consulado de Estados Unidos en el que se solicite la cita.

En general, además del pasaporte con la vigencia correspondiente según el país, se necesita:

Solicitud de visa de no inmigrante (Formulario DS-160)

Recibo de pago de la tasa de solicitud (en caso de que sea necesario abonar antes de la entrevista)

Fotografía aceptable