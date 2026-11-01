Las familias que ingresan o salgan de Estados Unidos con más de US$ 10.000 en efectivo u otro instrumentos monetarios deben declarar el dinero ante las autoridades aduaneras.

Las familias que ingresen o salgan de Estados Unidos con más de US$ 10.000 en efectivo u otros instrumentos monetarios deberán declarar el dinero ante las autoridades aduaneras. La obligación también alcanza a los viajeros individuales que superen ese monto.

Según establece la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), el dinero debe informarse mediante el formulario FinCEN 105 cuando se supera el umbral establecido por la normativa federal.

La agencia aclara que no existe un límite máximo de dinero que se pueda transportar al ingresar o salir del país. Sin embargo, no cumplir con la obligación de declaración puede derivar en consecuencias legales.

Aduana de Estados Unidos: ¿cómo se aplica el límite de US$ 10.000 a las familias?

La CBP establece que, cuando los integrantes de una familia viajan juntos y presentan una declaración aduanera conjunta, el dinero transportado por sus integrantes se considera en conjunto para determinar si se supera el umbral de US$ 10.000.

Esto significa que no corresponde interpretar el límite como US$ 10.000 por cada integrante de una familia que viaja bajo una declaración conjunta.

¿Qué pasa si una familia no declara más de US$ 10.000 en efectivo?

No presentar la declaración correspondiente puede tener consecuencias importantes. Las autoridades estadounidenses pueden retener o decomisar el dinero no declarado, además de aplicar sanciones civiles y, en determinadas circunstancias, penales.

Para cumplir con la normativa, quienes ingresen o salgan de Estados Unidos con más de US$ 10.000 en efectivo u otros instrumentos monetarios deben presentar el formulario FinCEN 105. Al ingresar al país, también corresponde declarar los fondos ante la CBP mediante los procedimientos aduaneros aplicables.

La declaración no implica que el dinero sea ilegal ni que esté prohibido viajar con cantidades superiores a US$ 10.000. La obligación consiste en informar correctamente los fondos transportados cuando se supera el umbral.

Por eso, antes de viajar, las familias deben considerar la suma total del dinero que llevan y verificar si corresponde realizar la declaración ante la Aduana estadounidense.