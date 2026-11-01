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Una mezcla de tres ingredientes cotidianos puede ayudar a limpiar y dar brillo a determinadas superficies de madera.

Los muebles de madera requieren cuidados específicos para conservar su apariencia y evitar el deterioro de sus superficies. Entre las alternativas de limpieza casera, existe una preparación que combina tres ingredientes habituales de la cocina: aceite de oliva, vinagre blanco y jugo de limón.

Según una recomendación publicada por la Universidad de Georgia, esta mezcla puede utilizarse para limpiar y dar brillo a superficies de madera. Sin embargo, antes de aplicarla, es importante comprobar que sea compatible con el acabado del mueble.

¿Para qué sirve mezclar aceite de oliva, vinagre blanco y jugo de limón?

La preparación forma parte de las recomendaciones de limpieza doméstica difundidas por el servicio de Extensión Cooperativa de la Universidad de Georgia.

Su finalidad es limpiar y pulir superficies de madera mediante una combinación de ingredientes de uso cotidiano.

La institución propone utilizar las siguientes cantidades:

2 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de vinagre blanco.

1/4 de taza de jugo de limón.

La receta está pensada como una alternativa casera para el mantenimiento de determinadas superficies de madera. No obstante, la universidad advierte que los productos de limpieza deben probarse primero en una zona poco visible, ya que pueden no resultar adecuados para todos los materiales.

La mezcla debe aplicarse con un paño suave, siguiendo la dirección de la veta de la madera. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

¿Cómo aplicar la mezcla para limpiar los muebles de madera?

De acuerdo con las indicaciones de la Universidad de Georgia, el procedimiento consiste en:

Retirar los objetos que se encuentren sobre la superficie de madera. Eliminar el polvo con un paño de microfibra limpio. Mezclar las dos cucharadas de aceite de oliva con las dos de vinagre blanco. Incorporar 1/4 de taza de jugo de limón. Aplicar la preparación con un paño suave, frotando en la dirección de la veta de la madera.

Antes de extender el producto por todo el mueble, se recomienda realizar una prueba en un sector poco visible para comprobar que no afecte su terminación.

La preparación no debe considerarse apta para cualquier tipo de madera o acabado, por lo que es importante respetar las indicaciones de cuidado de cada superficie.