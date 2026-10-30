Con flores de aroma intenso y hojas que permanecen verdes en todas las estaciones, este árbol ornamental puede convertirse en una opción para sumar belleza y sombra al jardín.

Hay árboles que se destacan por su belleza, otros por la sombra que ofrecen y algunos por el aroma de sus flores, pero existe una especie que reúne estas características y puede convertirse en una protagonista del jardín gracias a su aspecto ornamental y su follaje verde durante todo el año.

Se trata de la Magnolia grandiflora, un árbol originario de Estados Unidos que produce flores blancas de gran tamaño y un perfume característico. Su presencia también se distingue por una copa frondosa, que puede alcanzar dimensiones considerables a medida que crece.

Además de su atractivo visual, esta especie tiene características que la convierten en una alternativa para quienes buscan incorporar sombra natural y mantener espacios verdes durante las distintas estaciones. Su cultivo requiere algunas condiciones específicas que conviene conocer antes de elegir dónde plantarla.

Cómo es la magnolia grandiflora, el árbol de flores blancas perfumadas

La Magnolia grandiflora, conocida también como magnolia del sur, es un árbol ornamental originario del sudeste de Estados Unidos que se distingue por sus grandes flores blancas o blanco cremoso, las cuales desprenden un aroma intenso y agradable. Esta especie utilizada para embellecer jardines y espacios verdes por su porte y su atractivo durante la floración.

Sus flores tienen forma de copa, pueden alcanzar aproximadamente 20 centímetros de diámetro y aparecen principalmente durante la primavera y el verano. Según la ficha botánica de la Universidad de Florida (UF/IFAS), son muy vistosas y fragantes, con hojas grandes, gruesas y de color verde oscuro brillante en la parte superior, con una tonalidad más clara en el reverso.

Originaria del sudeste de Estados Unidos, la magnolia grandiflora combina una floración llamativa con una copa amplia y un follaje perenne. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Qué tamaño alcanza la magnolia grandiflora y cómo proporciona sombra

La magnolia grandiflora puede convertirse en un árbol de grandes dimensiones, por lo que es una alternativa para quienes buscan generar sombra natural en el jardín. De acuerdo con UF/IFAS, puede alcanzar entre 18 y 24 metros de altura y desarrollar una copa de entre 9 y 12 metros de extensión.

La Universidad de Florida incluye esta especie de árbol entre las especies recomendadas para ese uso y destaca que puede desarrollar una estructura densa.

Cómo cuidar la magnolia grandiflora y dónde conviene plantarla

Para desarrollarse adecuadamente, la magnolia grandiflora necesita buena disponibilidad de luz como luz solar directa o sectores de media sombra. La UF/IFAS recomienda suelos con buen drenaje y señala que tolera distintas composiciones, aunque prefiere los terrenos ligeramente ácidos.

Se trata de una especie perenne, es decir, conserva sus hojas a medida que aparece el nuevo follaje durante todo el año. Cabe destacar que durante los primeros años necesita atención con el riego, especialmente en períodos secos, mientras que los ejemplares establecidos presentan una tolerancia moderada a la falta de agua.