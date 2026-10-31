Si el documento se tramitó antes de los 16 años no se puede renovar por correo, aunque la persona ya sea adulta hoy.

Muchos estadounidenses dan por hecho que renovar el pasaporte es un trámite que siempre se puede hacer por correo, sin moverse de casa. Pero el Departamento de Estado fija una serie de condiciones para esa renovación simplificada, y una de ellas tiene que ver con la edad a la que se emitió el documento: si el pasaporte más reciente se tramitó antes de que su titular cumpliera 16 años, queda fuera de la renovación por correo y obliga a hacer el trámite en persona.

Estados Unidos impide la renovación normal del pasaporte a estos ciudadanos

La renovación por correo se hace con el Formulario DS-82 y es la vía más cómoda y común, porque permite enviar el pasaporte vencido junto con la documentación sin presentarse físicamente. Pero no todos pueden usarla. Una de las exigencias es que el pasaporte que se quiere renovar haya sido emitido cuando el titular tenía 16 años o más. Si el documento se tramitó antes de esa edad, es decir, siendo menor, no se puede renovar por correo, aunque la persona ya sea adulta hoy.

Lo que importa no es la edad actual del titular, sino la edad que tenía cuando se emitió ese pasaporte. Un adulto cuyo único o último pasaporte lo sacó siendo chico no puede usar el DS-82; tiene que tramitar uno nuevo en persona, como si fuera un solicitante por primera vez.

El Departamento de Estado fija una serie de condiciones para la renovación simplificada, y una de ellas tiene que ver con la edad a la que se emitió el documento.

Cómo renovar el pasaporte en este caso

Cuando el pasaporte no califica para la renovación por correo, el trámite se hace en persona con el Formulario DS-11, el mismo que usan quienes solicitan el pasaporte por primera vez. En líneas generales, el procedimiento implica: