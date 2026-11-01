Un boleto de Powerball permaneció casi dos meses en una billetera antes de que su dueño descubriera que habia ganado US$ 1 millón.

Michael Vander Lugt, un hombre de 54 años de Michigan, descubrió que había ganado US$ 1 millón en la lotería Powerball después de intentar comprar una gaseosa y darse cuenta de que no tenía suficiente dinero en efectivo.

El premio correspondía al sorteo del 8 de agosto de 2026, pero el ganador había guardado el boleto en su billetera durante casi dos meses sin saber que estaba premiado con US$ 1 millón.

¿Cómo descubrió que había ganado US$ 1 millón en Powerball?

Vander Lugt se acercó a comprar una gaseosa, pero al revisar su dinero descubrió que no le alcanzaba para pagarla. Entonces recordó que tenía varios boletos de lotería guardados en su billetera y decidió comprobar si alguno tenía premio.

Una empleada del comercio escaneó los boletos y uno de ellos indicó que debía comunicarse con la Lotería de Michigan para reclamar un premio.

Al verificar los números, el hombre descubrió que había acertado los cinco números blancos del sorteo de Powerball del 8 de agosto, lo que le permitió obtener un premio de US$ 1 millón.

La sorpresa fue todavía mayor porque el boleto llevaba semanas guardado en su billetera sin que su propietario supiera cuánto dinero representaba.

Michael Vander Lugt descubrió su premio millonario al revisar unos boletos de lotería que llevaba guardados en su billetera. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué hará con el millón de dólares que ganó en la lotería?

Después de confirmar que había ganado, Vander Lugt acudió a reclamar su premio ante la Lotería de Michigan.

El ganador explicó que planea utilizar parte del dinero para cancelar la hipoteca de su vivienda y destinar el resto a inversiones.