La Green Card es el documento que acredita la residencia permanente legal en Estados Unidos y si la tarjeta está vencida, por vencer, se perdió, fue robada o sufrió daños, el residente puede solicitar una nueva ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

El Gobierno de Estados Unidos contempla distintos motivos para renovar o reemplazar la Green Card donde el trámite habitual para los residentes permanentes legales es el Formulario I-90, aunque el procedimiento puede variar según la situación migratoria de la persona.

Además de completar el formulario, el solicitante debe presentar la documentación que corresponda a su caso y pagar la tarifa aplicable, salvo que esté comprendido en alguna de las excepciones previstas por USCIS.

¿Cuándo hay que reemplazar la Green Card?

USAGov indica que las situaciones más frecuentes para solicitar una nueva tarjeta abarcan desde una Green Card vencida o próxima a vencer hasta una perdida, dañada o robada. Además de un cambio de nombre o una corrección de información que aparece en el documento.

Para un residente permanente legal cuya tarjeta se perdió, fue robada, destruida, dañada, y ya venció o vencerá dentro de los próximos seis meses, USCIS contempla el Formulario I-90 como la vía para solicitar su reemplazo.

El trámite se realiza en el Formulario I-90 y tiene una tarifa que varía según la modalidad y situación del solicitante. Kenishirotie

¿Cómo reemplazar la Green Card?

El trámite puede llevarse a cabo en línea o por correo y se realiza mediante el Formulario I-90, Application to Replace Permanent Resident Card, presentado ante USCIS. Luego de completar dicho formulario, el solicitante debe seleccionar el motivo que explica por qué necesita una nueva tarjeta, es decir, el formulario contempla casos específicos en los que la tarjeta ya venció o vencerá dentro de seis meses, así como situaciones de pérdida, robo o destrucción.

USCIS también puede pedir información en otro idioma, es por ello que el organismo establece que la solicitud debe acompañarse de una traducción completa al inglés certificada por el traductor, y recomienda enviar copias legibles y conservar los documentos originales, salvo que la USCIS solicite específicamente un original.

¿Cuánto cuesta reemplazar la Green Card?

El precio depende de cómo se presente el Formulario I-90 y del motivo del trámite ya que, según la tabla de tarifas de USCIS hasta la fecha, el precio general es de US$415 para solicitudes presentadas en línea y US$465 para las presentadas en papel.

Sin embargo, existen situaciones en las que la tarifa es de US$0, entre ellas se encuentran determinados casos en los que USCIS emitió la tarjeta con información incorrecta debido a un error del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), o cuando la agencia emitió la tarjeta pero nunca fue recibida y fue devuelta a USCIS por ser imposible de entregar.

Sin embargo, antes de presentar el I-90, conviene verificar la tarifa que corresponde al caso concreto del solicitante en la herramienta oficial de tarifas de USCIS.

¿Qué pasa mientras llega la nueva Green Card?

Presentar el I-90 no significa que la persona quede sin una forma de demostrar su residencia permanente mientras espera la nueva tarjeta. La USCIS indica que, para ciertos trámites de renovación del I-90, el aviso de recibo de la solicitud, acompañado de la Green Card vencida, sirve como evidencia del estatus de residente permanente legal durante el período de extensión indicado por la agencia.

En la actualidad, USCIS extiende por 36 meses la validez de la Green Card vencida quienes presentan un nuevo I-90 que permanece pendiente. Cabe mencionar que el aviso de recibo es un documento que conviene conservar después de presentar la solicitud, y que el tiempo de espera de procesamiento puede variar, pero como referencia, los datos históricos de USCIS muestran una mediana nacional de 7-9 meses para los I-90 durante el año fiscal 2026 (dato corresponde al período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de junio de 2026).