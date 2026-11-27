El pollo es una de las carnes más consumidas en Estados Unidos.

Conocer cuál es la mejor forma para almacenar el pollo es fundamental para resguardarse de la intoxicación alimentaria, siendo este un consejo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

En ese sentido, existe un lugar estratégico de la nevera donde los expertos de la salud recomiendan colocar el pollo crudo para evitar que el resto de los alimentos se contaminen.

En qué estante de la heladera recomiendan guardar el pollo y cuál es la mejor forma de hacerlo

“Los CDC estiman que la Salmonella causa más enfermedades transmitidas por los alimentos que cualquier otra bacteria. El pollo es una fuente significativa de estas enfermedades. De hecho, aproximadamente 1 de cada 25 paquetes de pollo de la tienda está contaminado”, señala una publicación de 2024 de la agencia.

El consejo de los expertos de la salud para prevenir cualquier tipo de contaminación es mantener el pollo en el estante inferior del refrigerador, siempre con envases sellados y envuelto de la mejor manera posible. Esto permite que el jugo del ave no se disperse sobre otros alimentos que se encuentren en la heladera.

En esa misma línea, en la tienda el pollo debe colocarse en una bolsa desechable antes de ubicarse en el carrito de compras, para evitar que los jugos estén en contacto con el resto de los alimentos.

Recomiendan guardar el pollo en el último estante de la heladera. Fuente: Magnific

Cómo aconsejan preparar el pollo para hacerlo de manera segura

La instrucción de CDC es lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de tocar pollo crudo y utilizar siempre una tabla de cortar distinta para el pollo crudo, sin colocar alimentos cocidos o verduras en ese mismo plato.

El pollo crudo, por su parte, no debe lavarse para cocinarse, dado que esto puede ayudar a que cualquier patógeno que contenga se distribuya.