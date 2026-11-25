Las jornadas se realizarán en diciembre y algunas requerirán cita previa.

El Departamento de Estado (DOS) de Estados Unidos confirmó ocho ferias especiales de aceptación de solicitudes de pasaporte que se realizarán entre el miércoles 2 y el miércoles 16 de diciembre de 2026. Las jornadas permitirán que ciertos solicitantes inicien el trámite en oficinas públicas, bibliotecas y otros establecimientos habilitados.

¿En qué ciudades de Estados Unidos se podrá tramitar el pasaporte en diciembre de 2026?

Según el calendario oficial del DOS, estas son las ocho jornadas previstas para diciembre:

Miércoles 2 de diciembre – Whiting, Nueva Jersey : Manchester EMS Building, de 10 a.m. a 3 p.m. Requiere cita previa.

Sábado 5 de diciembre – Fairport, Nueva York : Perinton Town Hall, de 9 a.m. a 12 p.m. Se debe llamar al (585) 223-0770.

Sábado 5 de diciembre – Newark, Nueva Jersey : Sheriff Armando and Mary Fontoura Community Center, de 9 a.m. a 1 p.m. Requiere cita.

Sábado 5 de diciembre – Armonk, Nueva York : North Castle Town Hall, de 10 a.m. a 2 p.m. No requiere cita.

Sábado 5 de diciembre – Denton, Texas : University of North Texas, de 9 a.m. a 1 p.m. No requiere cita.

Martes 8 de diciembre – Neola, Iowa : Neola Area Community Center, de 4 p.m. a 7:30 p.m. No requiere cita.

Miércoles 9 de diciembre – Verona, Nueva Jersey : Verona Town Hall, de 2 p.m. a 8 p.m. Requiere cita.

Miércoles 16 de diciembre – West Caldwell, Nueva Jersey: West Caldwell Public Library, de 2 p.m. a 8 p.m. Requiere cita.

Cabe mencionar que no es necesario esperar a estas fechas para hacer el trámite: son jornadas adicionales que ofrecen atención en horarios y lugares especiales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes pueden solicitar el pasaporte en estas ferias especiales?

El DOS establece tres grupos principales de solicitantes habilitados:

Personas que solicitan su pasaporte estadounidense por primera vez. Menores de edad que necesitan tramitar su documento. Personas que deben realizar el trámite presencial con el formulario DS-11.

La agencia explica que estas jornadas se garantizan en horarios especiales o establecimientos diferentes de los habituales. En su descripción oficial señala: “Las ferias especiales de aceptación de solicitudes de pasaporte se llevan a cabo por la tarde y fines de semana, o en lugares especiales”.

Es importante tener en cuenta que las ferias permiten presentar la solicitud, pero no significan que el pasaporte se entregue en el momento .

¿Habrá más ferias para tramitar el pasaporte en enero de 2027?

El calendario oficial también incluye nuevas jornadas para enero de 2027: