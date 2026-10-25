El ingreso de aire frío entre la noche del domingo 25 y la noche del lunes 26 de octubre podría transformar parte de las precipitaciones en nieve a medida que la tormenta avance hacia las Grandes Llanuras del norte.

Una fuerte tormenta avanza sobre Estados Unidos y amenaza con provocar lluvias intensas, inundaciones repentinas y fenómenos meteorológicos severos en distintos estados durante este fin de semana.

AccuWeather indica que el sistema se desplazará desde las Montañas Rocosas hacia las Grandes Llanuras, donde el ingreso de aire frío podría provocar las primeras nevadas de la temporada en algunas regiones del norte del país.

¿Qué estados serán afectados por esta gran tormenta?

La tormenta continuará provocando precipitaciones intensas en el oeste y centro de Estados Unidos durante el fin de semana, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Los principales estados afectados por las fuertes lluvias serán Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah, además de sectores de las Grandes Llanuras centrales y meridionales.

Entre el sábado 24 y el domingo 25 de octubre algunas zonas podrían recibir entre 25 y 100 milimetros de lluvia, com máximos locales de hasta 254 milimetros.

Por otro lado, Nuevo México y el oeste de Texas podrían experimentar tormentas severas acompañadas de granizo, ráfagas de viento capaces de causar daños y la posible formación de tornados breves.

La tormenta continuará provocando precipitaciones intensas en el oeste y centro de Estados Unidos durante el fin de semana, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Donde se esperan que caigan las primeras nevadas?

El ingreso de aire frío entre la noche del domingo 25 y la noche del lunes 26 de octubre podría transformar parte de las precipitaciones en nieve a medida que la tormenta avance hacia las Grandes Llanuras del norte.

Las primeras nevadas de la temporada podrían alcanzar cuatro estados:

Dakota del Sur: la región de Black Hills podría recibir varias pulgadas de nieve, mientras que en Rapid City se esperan posibles acumulaciones de nieve húmeda, especialmente sobre superficies sin pavimentar.

Dakota del Norte: sectores del suroeste del estado podrían registrar acumulaciones.

Wyoming: las nevadas podrían extenderse por algunas áreas del este.

Nebraska: las precipitaciones en forma de nieve alcanzarían sectores del noroeste del estado.

¿Hasta cuándo se extenderá este clima?

Las condiciones meteorológicas continuarán durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre y se extenderán hasta el lunes 26, aunque los efectos serán diferentes según la región.

Las lluvias intensar podrían continuar hasta la noche del domingo en sectores del suroeste del país, mientras que las nevadas se desarrollarían entre el domingo y el lunes en las Grandes Llanuras del Norte. En paralelo, el riesgo de tormentas severas persistirá hasta la noche del lunes, principalmente en Nuevo México y el oeste de Texas.