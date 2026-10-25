Los animales tienen formas diferentes de demostrar amor. Conoce cuáles son.

Muchas personas que tienen un perro o un gato en casa pueden llegar a preguntarse si su mascota realmente las quiere. Ambos animales tienen formas particulares de demostrar afecto, y algunas de sus conductas pueden resultar difíciles de interpretar para los humanos.

El vínculo afectivo no se desarrolla de la misma manera en perros y gatos, así como tampoco expresan su cariño de la misma forma. Sin embargo, jugar con ellos, atender sus necesidades y evitar los castigos físicos son algunas de las prácticas que pueden ayudar a fortalecer la relación con sus dueños.

¿Cómo se comporta tu perro cuando te quiere de verdad?

En el caso particular de los perros, de acuerdo con PetMD by Chewy, también experimentan una liberación de oxitocina, conocida como la hormona del amor. Sus niveles pueden aumentar cuando sus dueños los miran, les hablan, los acarician o interactúan con ellos de manera positiva.

Entre las principales señales de que tu perro te ama se pueden reconocer:

Mueven la cola cuando te ven, como señal de entusiasmo o emoción.

Mantienen el contacto visual como muestra de confianza y conexión.

Te saludan con entusiasmo cuando llegás a casa.

Te lamen como parte de sus comportamientos naturales de vinculación social.

Te traen sus juguetes como invitación a jugar e interactuar.

Levantan las cejas cuando te miran, especialmente al reconocer a una persona familiar.

Te siguen a todas partes porque buscan estar cerca de vos.

Duermen a tu lado porque se sienten cómodos y seguros con tu presencia.

Muchas personas que tienen un perro o un gato en casa pueden llegar a preguntarse si su mascota realmente las quiere. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué señales de cariño se pueden ver en un gato?

Según PetMD by Chewy, reconocer el lenguaje corporal y las vocalizaciones de los gatos puede ayudar a identificar sus muestras de cariño y confianza: