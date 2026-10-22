El documento permite permanecer dentro de una zona fronteriza y por un tiempo limitado.

Para millones de mexicanos que viven cerca de la frontera, cruzar a Estados Unidos por el día, de compras, a visitar familiares o por trabajo, no requiere un pasaporte con visa tradicional, sino un documento específico: la Tarjeta de Cruce Fronterizo.

Conocida como BCC o “visa láser”, y tramitada mediante el Formulario DSP-150, habilita el ingreso por tierra y por mar a los cuatro estados que limitan con México: California, Texas, Arizona y Nuevo México.

Qué es la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC)

La BCC es una tarjeta plastificada, del tamaño de una tarjeta de crédito, que funciona como el permiso oficial para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Es el documento con el que, tramitando el Formulario DSP-150, los mexicanos de la zona fronteriza ingresan al país sin necesidad de un pasaporte con visa estampada.

Está pensada específicamente para los residentes de las zonas fronterizas y es, desde hace años, el documento más usado para los cruces cotidianos entre México y los estados del sur de Estados Unidos.

La BCC sirve para ingresar a Estados Unidos por los puertos de entrada terrestres y marítimos.

Quiénes pueden tramitarla

Los requisitos son claros y acotados. La tarjeta se emite únicamente a personas que sean ciudadanas y residentes de México, que cuenten con un pasaporte mexicano válido al momento de solicitarla. Además, el solicitante debe cumplir los mismos estándares que una visa B1/B2: demostrar que su estadía en Estados Unidos no superará los seis meses y acreditar lazos con México (trabajo, familia, propiedades) que garanticen su regreso.

El trámite incluye una entrevista presencial en el consulado, la toma de datos biométricos (foto y huellas) y un control de antecedentes, y se gestiona a través de las secciones consulares de EE.UU. en México.

La BCC sirve para ingresar a Estados Unidos por los puertos de entrada terrestres y marítimos, pero no es válida para viajar en avión, salvo que la persona tenga además una visa válida estampada en el pasaporte.

Hasta dónde se puede viajar y por cuánto tiempo

La tarjeta no habilita a moverse libremente por todo el país. Permite permanecer dentro de una zona fronteriza y por un tiempo limitado, en general, hasta 30 días por visita, según lo determine el oficial de CBP, sin necesidad de tramitar el formulario I-94. Esa zona varía según el estado: