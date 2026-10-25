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La señal amarilla con un ciervo advierte sobre la posibilidad de que estos animales crucen la carretera.

En las carreteras de Estados Unidos es habitual encontrar señales amarillas que advierten sobre distintas situaciones que pueden representar un peligro para los conductores. Una de ellas tiene forma de rombo y muestra la silueta negra de un ciervo.

Según la Administración Federal de Carreteras (FHWA), esta señal está identificada con el código W11-3 y se utiliza para advertir sobre la posible presencia de ciervos en la vía.

¿Qué significa la señal amarilla con un ciervo en Estados Unidos?

La señal W11-3 pertenece al grupo de advertencias sobre usuarios no vehiculares, que incluye señales relacionadas con peatones y animales.

Su función es alertar a los conductores sobre sectores donde los ciervos pueden ingresar inesperadamente a la carretera o cruzarla.

De acuerdo con el manual oficial de señalización de la FHWA, estas situaciones pueden presentarse en un punto determinado o de manera imprevisible a lo largo de un tramo de la vía.

Por lo tanto, la señal no indica necesariamente que haya un animal cruzando en ese momento, sino que advierte sobre la posibilidad de encontrarlo.

¿Qué deben hacer los conductores cuando ven esta señal?

Ante una señal amarilla con la silueta de un ciervo, es recomendable adoptar algunas precauciones para reducir el riesgo de accidentes:

Prestar mayor atención a los costados de la carretera, donde podrían aparecer animales.

Moderar la velocidad para contar con más tiempo de reacción ante un cruce inesperado.

Mantener una distancia prudente respecto de otros vehículos.

Evitar maniobras bruscas que puedan provocar la pérdida de control del automóvil.

Reconocer las señales de advertencia permite anticipar riesgos y conducir con mayor precaución en las rutas. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

La señal forma parte del sistema de advertencias viales estadounidenses y busca que los conductores reconozcan posibles peligros antes de encontrarlos en su recorrido.