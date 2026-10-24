El Tribunal Supremo repaldó la prohibición de utilizar identificaciones estudiantiles propuesta por los republicanos.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a New Hampshire a mantener las restricciones sobre el uso de credenciales estudiantiles como documentos de identificación electoral a pocos días de las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026.

La resolución fue emitida el jueves 22 de octubre y revierte parcialmente la decisión judicial anterior y establece que las identificaciones emitidas por escuelas y universidades no podrán usarse para verificar la identidad de los votantes ni como documentación alternativa.

¿Qué decidió la Corte Suprema sobre las identificaciones estudiantiles en New Hampshire?

El tribunal supremo permitió restablecer por completo la prohibición de utilizar identificaciones estudiantiles durante las elecciones de noviembre en New Hampshire, tras aceptar la apelación de emergencia presentada por las autoridades locales y respaldada por el Comité Nacional Republicano (RNC).

La controversia comenzó luego de que la gobernadora Kelly Ayotte promulgara en abrir de 2026 una ley que eliminó las credenciales y universitarias de los documentos aceptados para acreditar la identidad electoral.

Posteriormente, el secretario de Estado, David Scanlan, emitió instrucciones para impedir que estos documentos también fueran utilizados como prueba alternativa de identidad.

El 2 de octubre, un tribunal federal permitió mantener la ley, pero bloqueó parcialmente las instrucciones adicionales. No obstante, la Corte Suprema consideró que esta intervención judicial se habría producido demasiado cerca de las elecciones y restableció la prohibición.

El tribunal supremo permitió restablecer por completo la prohibición de utilizar identificaciones estudiantiles durante las elecciones de noviembre en New Hampshire, tras aceptar la apelación de emergencia presentada por las autoridades locales y respaldada por el Comité Nacional Republicano (RNC). Wikimedia

¿Qué documentos podrán utilizar los votantes para identificarse en las elecciones?

Según la Secretaría de Estado de New Hampshire, los votantes registrados deben presentar una identificación válida para recibir su boleta electoral. Para ello se aceptan:

Licencia de conducir emitida por cualquier estado o por el Gobierno federal.

Tarjeta de identificación para no conductores emitida por el DMV de New Hampshire o por la autoridad automotriz de otro estado.

Tarjeta de identificación gratuita emitida por el DMV de New Hampshire exclusivamente para votar.

Identificación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Pasaporte estadounidense, tanto en formato libreta como tarjeta.

Las identificaciones aceptadas pueden usarse hasta cinco años tras su vencimiento. Quienes no cuenten con alguna de estas identificaciones deben acercarse a alguno de los supervisores electorales para que evalúen si pueden verificar su identidad mediante procedimientos autorizados.

¿A quiénes afecta esta decisión de la Corte Suprema y cómo se respalda?

La decisión afecta principalmente a los estudiantes que utilizaban sus credenciales escolares o universitarias para acreditar identidad, ya que deberán presentar otro documento autorizado durante las elecciones del 3 de noviembre.

Las organizaciones defensoras del derecho a voto advirtieron que la medida podría perjudicar especialmente a los jóvenes y a las personas de bajos ingresos que no cuentan con una licencia de conducir o pasaporte estadounidense. Sin embargo, funcionarios electorales locales señalaron que son pocos los estudiantes que se presentan a votar únicamente con una identificación educativa