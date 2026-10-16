El programa Sentinel busca modernizar el arsenal nuclear terrestre de Estados Unidos.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos, que forma parte de las Fuerzas Armadas, evalúa adquirir terrenos para construir hasta 120 nuevos silos destinados a los misiles balísticos intercontinentales Sentinel, un sistema diseñado para reemplazar a los antiguos Minuteman III. El proyecto contempla posibles cambios en tres bases militares del oeste del país y forma parte de la modernización de la infraestructura nuclear estadounidense.

Según la propuesta oficial, el organismo estudia comprar terrenos de hasta 12 acres, equivalentes casi 5 hectáreas por cada emplazamiento de silo. Las instalaciones se distribuirán entre Wyoming, Montana y Dakota del Norte, aunque la ubicación definitiva y la adquisición de propiedades todavía dependen de las evaluaciones correspondientes.

La iniciativa forma parte de una revisión del programa Sentinel, que sufrió aumentos de costos y retrasos debido, entre otros factores, a la complejidad de construir la infraestructura necesaria. La Fuerza Aérea inició un nuevo estudio de impacto ambiental para analizar las modificaciones y prevé publicar su versión final en la primavera de 2028.

¿Dónde planean instalar los 120 misiles balísticos intercontinentales Sentinel?

La Fuerza Aérea de Estados Unidos prevé desplegar los nuevos misiles Sentinel, diseñados para transportar ojivas nucleares, en tres bases militares: F. E. Warren, en Wyoming; Malmstrom, en Montana; y Minot, en Dakota del Norte. El programa busca reemplazar progresivamente los antiguos misiles Minuteman III por un sistema más moderno, que incluirá nuevos silos, centros de lanzamiento y sistemas de comunicación, según lo detalla el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea estadounidense.

El estudio ambiental complementario contempla adquirir terrenos para construir hasta 30 nuevos silos en F. E. Warren y hasta 60 en Minot. En Malmstrom, evalúan construir hasta 30 nuevos silos en otros terrenos y reutilizar antiguos emplazamientos militares para otros 60.

La Fuerza Aérea estudia adquirir terrenos para construir nuevos silos del sistema Sentinel. Fuerza Aérea de los Estados Unidos

¿Por qué la Fuerza Aérea de Estados Unidos evalúa comprar terrenos de hasta casi 5 hectáreas por silo?

La posible adquisición de terrenos responde a los cambios en el diseño y la infraestructura del programa Sentinel donde, según el aviso oficial publicado en el Federal Register, la Fuerza Aérea determinó que adaptar las instalaciones existentes del sistema Minuteman III implicaba riesgos relacionados con los costos y los plazos de ejecución.

Por este motivo, reformuló el plan para construir nuevos silos en lugar de depender principalmente de la reutilización de las estructuras antiguas.

¿Cuándo comenzará la construcción de los nuevos silos de misiles nucleares?

La construcción de los nuevos silos todavía depende del proceso de evaluación ambiental y de las decisiones posteriores de la Fuerza Aérea. El organismo inició una nueva instancia de consulta pública para analizar los posibles impactos de los cambios introducidos en el programa Sentinel.

De acuerdo con el aviso oficial del Departamento de la Fuerza Aérea, el cronograma previsto es el siguiente:

Octubre de 2026 : inicio del período de consulta pública de 30 días sobre el alcance del estudio.

Otoño de 2027 : publicación prevista del borrador del estudio de impacto ambiental complementario, que se someterá a comentario públicos.

Primavera de 2028: publicación prevista de la versión final del estudio ambiental.

Después de completar dicha evaluación, la Fuerza Aérea podrá avanzar hacia una decisión formal sobre el proyecto y los pasos necesarios para ejecutar las obras. Por ahora, el cronograma oficial no establece una fecha definitiva para el inicio de la construcción de los nuevos silos.