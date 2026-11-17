En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó un aumento en el límite de dinero que los trabajadores podrán aportar a sus planes de jubilación 401(k) durante 2027. El organismo estableció que el máximo anual pasará de US$24,500 a US$25,500, una modificación que permitirá destinar US$1,000 adicionales a estos instrumentos de ahorro para el retiro.

La actualización también contempla condiciones especiales para los empleados mayores de 50 años, quienes podrán realizar contribuciones adicionales por encima del límite general. Además, las personas de entre 60 y 63 años tendrán acceso a un tope especial que les permitirá incrementar todavía más sus ahorros jubilatorios.

El cambio forma parte de los ajustes anuales que realiza el IRS sobre los límites de contribución de los planes de retiro.

El IRS aumentó el límite de aportes a los planes 401(k): cuánto podrán depositar los trabajadores en 2027

El IRS confirmó un aumento en el límite de contribuciones que pueden realizar los trabajadores a sus planes de jubilación 401(k) durante 2027. El nuevo máximo anual será de US$25,500, frente a los US$24,500 permitidos durante 2026. Esto representa un incremento de US$1,000 en el monto que los empleados podrán destinar a estos instrumentos de ahorro para su retiro.

La actualización también alcanza a otros planes de jubilación patrocinados por empleadores. Según informó el organismo, el nuevo límite se aplicará a los trabajadores que participen en planes 403(b), planes gubernamentales 457 y el Thrift Savings Plan del Gobierno Federal. Se trata de un ajuste anual de los topes de contribución que permite modificar cuánto dinero pueden reservar los empleados de sus ingresos para la jubilación.

El IRS también confirmó nuevos topes para los empleados mayores de 50 años. Shutterstock

El 401(k) es un plan de ahorro ofrecido por determinadas empresas en EE.UU. A través de este instrumento, los empleados pueden destinar una parte de su salario a una cuenta de jubilación, mientras que algunos empleadores también realizan contribuciones adicionales. El límite anunciado por el IRS corresponde a los aportes salariales de los trabajadores y no significa que todos deban depositar US$25,500 ni que recibirán esa suma del Gobierno.

Quiénes podrán apostar más de US$25,500 a sus planes jubilatorios y cuáles son los requisitos por edad

El nuevo límite no será igual para todos los trabajadores ya que el IRS también actualizó los montos adicionales que pueden aportar quienes tienen 50 años o más y desean incrementar sus ahorros antes de retirarse. Para 2027, ese grupo podrá realizar contribuciones adicionales de hasta US$8,500, por encima del máximo general de US$25,500. De esta manera, podrán alcanzar un total de US$34,00 anuales.

La agencia también contempla un beneficio especial para quienes tienen entre 60 y 63 años. En esos casos, el aporte adicional permitido será de US$11,750, en lugar de los US$8,500 que corresponden al resto de los trabajadores mayores de 50 años. Por lo tanto, quienes se encuentren dentro de ese rango de edad podrán destinar hasta US$37,250 a sus planes 401(k) durante 2027.

Estos aportes adicionales se conocen como catch-up contributions y están pensados para que las personas que se acercan a la edad de jubilación puedan incrementar sus ahorros. Sin embargo, su disponibilidad depende de que el plan de jubilación del empleador permita realizar este tipo de contribuciones.