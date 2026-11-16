La duración de la sanción depende de cuánto tiempo hayan permanecido en el país sin autorización.

El Gobierno de Estados Unidos establece sanciones para los extranjeros que permanecen en el territorio nacional después de que vence su período de estadía autorizado. Según la cantidad de días de presencia ilegal acumulados, pueden quedar impedidos de obtener una nueva visa durante tres o diez años, una restricción contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

La medida está contemplada en la sección 212(a)(9)(B)(i) y puede afectar a quienes ingresaron legalmente con una visa, pero no abandonaron el país dentro del plazo permitido, así como a quienes permanecieron en territorio estadounidense sin la autorización migratoria correspondiente.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) explica que una de las causas de inelegibilidad para obtener una visa es haber permanecido más tiempo del autorizado en Estados Unidos. La disposición también establece que el período de inadmisibilidad comienza a contabilizarse desde la salida del país .

¿Por cuántos años no pueden darte una visa?

La legislación migratoria establece dos períodos de inadmisibilidad, según la cantidad de tiempo que una persona haya acumulado de presencia ilegal durante una sola estadía:

Prohibición de 3 años : para quienes acumularon 180 días o más, pero menos de un año de presencia ilegal y salieron de Estados Unidos antes de que comenzaran los procedimientos de deportación correspondientes.

Prohibición de 10 años: para quienes acumularon un año o más de presencia ilegal y posteriormente salieron del país o fueron deportados.

El Departamento de Estado incluye esta situación entre los motivos que pueden impedir que un extranjero obtenga una visa estadounidense.

¿Cuándo se cuenta la presencia ilegal?

USCIS establece que un extranjero acumula presencia ilegal cuando permanece en EE.UU. sin haber sido admitido o recibido un permiso de permanencia temporal, o cuando continúa en el país después de que vence su período de estadía autorizado.

La duración de la sanción depende de cuánto tiempo hayan permanecido en el país sin autorización. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué extranjeros no acumulan presencia ilegal?

Hay excepciones -no automáticas- para algunos grupos de extranjeros que cumplen con condiciones específicas:

Menores de 18 años : el tiempo de permanencia en el país no se contabiliza como presencia ilegal.

Solicitantes de asilo : generalmente, el período durante el cual una solicitud genuina permanece pendiente no se considera presencia ilegal.

Víctimas de trata de personas : pueden quedar exceptuadas si cumplen los requisitos establecidos por la legislación.

Personas protegidas por VAWA : determinados cónyuges e hijos que sufrieron violencia o crueldad extrema pueden acceder a esta excepción.

Beneficiarios de Unificación Familiar: quienes están protegidos por las disposiciones correspondientes de este programa.

¿Se puede volver a solicitar una visa después de una prohibición?

La legislación contempla determinadas exenciones que podrían permitir superar una causal de inadmisibilidad. Aunque no todos los extranjeros pueden solicitarlas y su aprobación no está garantizada.

El Departamento de Estado explica que las exenciones son discrecionales y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evalúa las solicitudes, que incluyen el historial migratorio, el tipo de visa solicitado y las circunstancias particulares del extranjero.

Entre los mecanismos disponibles se encuentran: