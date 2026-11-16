Estados Unidos y México contemplan distintos daños e irregularidades que pueden dejar a los pasajeros sin posibilidad de viajar con su pasaporte.

Viajar al extranjero requiere cumplir con una serie de requisitos migratorios, entre ellos presentar un pasaporte vigente y en buenas condiciones. Sin embargo, no alcanza con que el documento no esté vencido ya que los daños físicos, las alteraciones o la falta de algunas de sus partes pueden hacer que pierda validez e impedir que su titular pueda abordar un avión.

Tanto Estados Unidos como México establecen condiciones específicas sobre el estado que debe tener el pasaporte para ser utilizado en viajes internacionales.

Por este motivo, antes de viajar, es importante que los ciudadanos revisen el documento para comprobar que cumpla con las exigencias de cada país. El Departamento de Estado estadounidense y la legislación migratoria mexicana detallan cuáles son los daños que pueden dejar a una persona sin posibilidad de continuar su viaje.

Estados Unidos: cuáles son las 3 condiciones del pasaporte que pueden prohibir la salida del país

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que los pasaportes con daños importantes no pueden utilizarse para viajar y deben reemplazarse. En concreto, las tres situaciones que deben revisar los viajeros son:

Manchas de agua, humedad o moho: el deterioro provocado por el agua, las manchas y la aparición de moho que dejen irreconocible datos claves del documento, están incluidos en la clasificación oficial de daños. Roturas o desgarros importantes: los cortes y las rasgaduras significativas pueden dejar el documento fuera de las condiciones necesarias para viajar. Páginas arrancadas o faltantes: el : el Departamento de Estado incluye expresamente las páginas de visas que fueron arrancadas entre los daños que invalidan el pasaporte.

La autoridad aclara que el desgaste normal no equivale a un daño que invalide el documento para salir del país. Por ejemplo, una página doblada, una pequeña curvatura o los bordes ligeramente deshilachados no impiden utilizar el pasaporte para viajar.

Las roturas, las páginas faltantes y las alteraciones del documento pueden impedir que los viajeros aborden un avión. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

México: cuáles son las 3 condiciones del pasaporte que pueden prohibir la salida del país

La legislación mexicana establece que un ciudadano no puede utilizar su pasaporte que haya perdido su validez por daños o alteraciones. El artículo 6 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje contempla diversas irregularidades que pueden dejar sin validez el documento que una persona presenta al momento de viajar.

Entre las condiciones que debe revisar los viajeros se encuentran:

Pasaporte mutilado: si el documento presenta cortes, roturas u otros daños que constituyen mutilación, pierde validez. Pasaporte alterado: las modificaciones o enmiendas que afectan el documento también pueden dejarlo sin validez. Pasaporte con hojas o cubierta faltantes: el artículo 6 contempla expresamente estos defectos como motivos por los que el pasaporte deja de ser válido. Asimismo, incluye los casos en los que existen defectos que : el artículo 6 contempla expresamente estos defectos como motivos por los que el pasaporte deja de ser válido. Asimismo, incluye los casos en los que existen defectos que dificultan la identificación completa del titular.

Por lo tanto, antes de presentarse en el control migratorio, los viajeros deben comprobar que su pasaporte esté íntegro y que sus datos permitan identificarlo correctamente. Si el documento presenta alguna de estas irregularidades, puede no ser aceptado para realizar el viaje, prohibiendo la salida del país hasta renovar el documento.