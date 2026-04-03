Los teléfonos celulares forman parte de la cotidianidad de todos, sin discriminar edades. Se utiliza en múltiples ámbitos como herramienta para comunicarse, informarse y entretenerse. En este contexto, Bill Gates, reconocido no sólo por ser el cofundador de Microsoft sino también por posicionarse como una de las voces más influyentes del campo de la tecnología, reflexionó sobre la importancia de restringir su uso a los niños. El magnate, al profundizar sobre la lectura del libro The Anxious Generation de Jonathan Haidt en su blog personas Gates Notes, explicó que la creatividad y el pensamiento crítico de las nuevas generaciones se están viendo amenazados por el uso constante de los smartphones, que han dejado a las horas de aburrimiento en un segundo plano. En la reseña publicada en Gates Notes del libro de Haidt el magnate ahondó sobre cómo su capacidad de convertir horas de ocio en “pensamiento y aprendizaje profundo” fue “crucial” para su éxito laboral. El libro, que reflexiona sobre como los smartphones y las redes sociales modificaron la infancia y adolescencia hizo que Gates se preguntara si hubiera desarrollado los buenos hábitos de trabajo antes mencionados si de niño en lugar de aburrirse hubiera tenido aplicaciones para distraerse. “No todo fue diversión y juegos, pero tuve lo que Haidt llama una infancia basada en el juego. Ahora, una infancia basada en el teléfono es mucho más común”, explicó. Las consecuencias de este estilo de vida de acuerdo con Hadit implican desde un gran aumento en trastornos de salud, tanto mental como física, hasta una disminución en el sueño, la lectura, la socialización en persona, tiempo al aire libre e independencia en los jóvenes. Además, se han observado consecuencias negativas en la capacidad de aprendizaje. “Sin la capacidad de concentrarse intensamente y seguir una idea a donde sea que lo lleve, el mundo podría perderse los avances que provienen de poner su mente en algo y mantenerlo allí”, afirmó Gates. Frente a este panorama, el magante detalló que, si bien las soluciones que propone Hadit no son sencillas de implementar, resultan necesarias. La primera de ellas es una mejor verificación de la edad en las redes sociales y "retrasar el acceso a los teléfonos inteligentes hasta que los niños sean mayores“. De acuerdo con otra de las proposiciones del autor, Gates considera importante que se reconstruya “la infraestructura de la infancia“, para que los parques infantiles y las zonas libres de teléfonos en las escuelas puedan ser el reemplazo de las pantallas al decidir en qué invertir las horas de ocio. Explicó que estas medidas ayudarán a los jóvenes a “redescubrir la alegría de la interacción en persona“. “Lograr esto no vendrá de que las familias individuales tomen mejores decisiones, requiere coordinación entre los padres, las escuelas, las empresas tecnológicas y los responsables políticos“, aseguró.