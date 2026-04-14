El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dio a conocer la regulación final de la deducción de propinas aprobada en la ley firmada por el presidente Donald Trump. La medida, conocida como “no tax on tips”, aplica para los años fiscales 2025 a 2028 y beneficia a unos 6 millones de contribuyentes que reportan ingresos por propinas. El director del IRS, Frank J. Bisignano, confirmó que los trabajadores elegibles ya pueden reclamar el beneficio al presentar su declaración en línea hasta el vencimiento del plazo federal este miércoles 15 de abril. La nueva deducción fiscal reduce hasta u$s 25,000 del ingreso tributable federal —no es un reembolso directo— y se elimina progresivamente para solteros con ingresos superiores a u$s 150,000 y parejas que superen los u$s 300,000 anuales. El IRS identificó más de 70 ocupaciones elegibles en ocho categorías: No todas las propinas aplican automáticamente. El IRS estableció que deben pagarse en efectivo o tarjeta, ser voluntarias y recibirse directamente del cliente o a través de un fondo compartido entre empleados. Las tarifas de servicio automáticas —como las de grupos grandes en restaurantes— no califican. La deducción aplica únicamente al impuesto federal: las propinas siguen sujetas a impuestos de nómina como los del Seguro Social y Medicare y pueden estar gravadas a nivel estatal. Los trabajadores con ingresos por debajo de la deducción estándar —u$s 15,750 para individuos o u$s 31,500 para parejas— generalmente no deben impuestos federales y no se verían beneficiados.