Aunque los cheques de estímulo quedaron en el pasado, millones de dólares siguen sin dueño en manos del IRS (Servicio de Impuestos Internos). Se trata de pagos que nunca llegaron, fueron incompletos o simplemente no se reclamaron a tiempo. Lo llamativo es que todavía existe una vía legal para recuperarlos, pero el reloj avanza. El mecanismo clave es el Recovery Rebate Credit, una herramienta fiscal que permite reclamar montos pendientes vinculados a los estímulos económicos otorgados durante la pandemia. Muchos contribuyentes desconocen que pueden acceder a este dinero incluso años después. Durante la distribución de los pagos de estímulo, el sistema automático dejó múltiples situaciones sin resolver. Aunque millones de transferencias se concretaron con éxito, otros casos quedaron en el camino por errores o falta de actualización de datos. Entre las razones más frecuentes aparecen: A esto se suma un problema central: muchos contribuyentes asumieron que no calificaban o que el dinero llegaría automáticamente, sin necesidad de hacer ningún trámite. Esa confusión explica por qué hoy el IRS mantiene fondos sin reclamar. El monto pendiente varía según cada caso, pero puede ser significativo. En particular, quienes no recibieron el tercer cheque de estímulo —aprobado en 2021— podrían acceder a sumas importantes. En términos generales: Esto implica que una simple revisión puede revelar dinero que ya había sido aprobado pero nunca acreditado.