El jefe ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, presentó al presidente Donald Trump una propuesta para fusionar su compañía con American Airlines, las dos aerolíneas más grandes de Estados Unidos y del mundo por capacidad. De concretarse, el acuerdo eliminaría una de las dos marcas y remodelaría por completo la industria aérea del país. La reunión tuvo lugar el 25 de febrero en la Casa Blanca, según dos fuentes con conocimiento directo del encuentro comentaron a Reuters. Kirby argumentó que una aerolínea combinada competiría mejor en rutas internacionales, donde dos tercios de los asientos de largo recorrido ya están en manos de compañías extranjeras. Una fusión crearía la aerolínea más grande del mundo y concentraría aún más un mercado donde cuatro compañías —American, Delta, United y Southwest— ya controlan cerca del 17% del tráfico doméstico cada una. Para los pasajeros, los especialistas advierten consecuencias directas: La propuesta enfrenta obstáculos importantes. Sindicatos, aerolíneas rivales y expertos en derecho antimonopolio anticipan una fuerte resistencia, y el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que cualquier fusión será sometida a un escrutinio riguroso. American Airlines, además, llega debilitada: acumula cerca de u$s 25,000 millones en deuda y es la menor de las cuatro grandes por valor de mercado, con unos 7,000 millones frente a los 31,000 millones de United. Ninguna de las dos compañías confirmó conversaciones formales.