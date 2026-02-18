Estados Unidos avanza con la construcción del puente para animales más grande del mundo en California. La obra, con un costo cercano a los u$s 100 millones, cruzará la autopista US 101 en Los Ángeles y busca reducir accidentes, proteger especies y reconectar hábitats naturales fragmentados por el crecimiento urbano. El proyecto, conocido como Wallis Annenberg Wildlife Crossing, recibió el financiamiento final para su conclusión y se convertirá en un paso clave para la fauna silvestre del sur del estado. Las autoridades confirmaron que estará terminado en otoño de 2026 y que forma parte de una estrategia ambiental más amplia impulsada por el gobierno estatal. El Wallis Annenberg Wildlife Crossing es un puente ecológico que permitirá el cruce seguro de animales sobre la autopista US 101, una de las más transitadas del país. Será el primero de su tipo en California y conectará áreas protegidas de las montañas de Santa Mónica con la Sierra Madre. El cruce contará con 12 acres de espacio abierto y más de 50.000 plantas nativas, incluyendo especies típicas del ecosistema de “coastal sage scrub”. El objetivo es restaurar la biodiversidad, evitar colisiones entre vehículos y fauna y asegurar la viabilidad de especies a largo plazo mediante la conexión de territorios hoy aislados. La obra demandará una inversión aproximada de 100 millones de dólares y funciona bajo un esquema de asociación público-privada. La Comisión de Transporte de California destinó 18,8 millones de dólares a través del Programa de Mejora y Mitigación Ambiental, creado para reducir impactos ambientales vinculados a infraestructura vial. Además de este puente, el estado aprobó cerca de 1.000 millones de dólares para ampliar el transporte público, reforzar la seguridad en autopistas y avanzar en metas climáticas. El proyecto también se integra a la iniciativa 30×30 de California, que busca conservar el 30% de sus tierras y aguas costeras antes de 2030.