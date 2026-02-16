Una nueva disposición estatal en Washington D.C. modificó la Ley de Alquileres, introduciendo un cambio clave que endurece el proceso de desalojos para los propietarios. La medida busca fortalece el rol de los tribunales para proteger a los inquilinos. Esta modificación forma parte de la RENTAL Amendment Act of 2025, una legislación que otorga mayor discrecionalidad a los jueces al momento de evaluar si un desalojo debe continuar o ser rechazado. Ahora la Justicia puede intervenir con mayor influencia para anular desalojos cuando considere que existen razones suficientes para proteger al inquilino. Esto marca una diferencia sustancial en el equilibrio entre propietarios e inquilinos, especialmente en situaciones donde el desalojo podría causar un perjuicio desproporcionado. La ley modifica el artículo § 42-3505.01 del código de vivienda de Washington D. C., estableciendo que los tribunales pueden desestimar procedimientos de desalojo cuando, tras analizar el caso, consideren que esa decisión es la más justa para todas las partes involucradas. Antes de esta reforma, el sistema establecía condiciones más rígidas en los procesos judiciales. Con la nueva ley, el tribunal tiene la facultad de evaluar el impacto del desalojo y decidir si corresponde detenerlo, lo que representa una protección directa para los inquilinos frente a desalojos injustificados o desproporcionados. La disposición entró en vigencia en abril de 2025, luego de su aprobación por el Consejo del Distrito de Columbia y su promulgación oficial como Ley 26-80. Desde ese momento, el nuevo marco legal comenzó a aplicarse en los tribunales de vivienda. Esto implica que, a partir de ahora, los desalojos ya no dependen únicamente de la solicitud del propietario, sino que el tribunal puede evaluar el contexto completo, incluyendo el perjuicio que sufriría el inquilino. Esta disposición refuerza la estabilidad habitacional y limita desalojos automáticos sin revisión judicial exhaustiva. En Washington, los desalojos requieren un proceso judicial obligatorio, donde el inquilino tiene derecho a presentarse ante el tribunal, responder a la demanda y defender su permanencia en la vivienda. Las autoridades legales señalan que el tribunal revisa el caso antes de emitir cualquier orden de desalojo, garantizando el debido proceso. Además, el sistema judicial permite que el inquilino exponga su situación, presente pruebas y solicite que el caso sea desestimado si existen fundamentos legales suficientes.