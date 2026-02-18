Dentro de Estados Unidos, cada estado establece en sus regulaciones los protocolos y reglas que deben cumplirse al anotar el nombre y apellido de un recién nacido en los certificados oficiales. En el caso de Alabama, las normativas vigentes brindan amplias flexibilidades a los padres al momento de tomar esta decisión, permitiendo incluso que el bebé sea registrado con un apellido distinto al de su padre o madre. Esta medida se encuentra amparada por el Alabama Administrative Code, que regula el registro de nacimientos dentro del estado y exime legalmente a los padres de la responsabilidad de apellidar a sus hijos de manera hereditaria. “El/los progenitor(es) pueden dar a un niño cualquier nombre que deseen para el registro de nacimiento. El apellido del hijo no tiene por qué ser el de ninguno de los progenitores”, indica el Alabama Administrative Code, en su regla 420-7-1-.04, “Nombre del niño para el registro de nacimiento”. Puesto en práctica, esto no sólo significa que los padres no tienen la obligación legal de transmitir su apellido -aunque tienen total libertad para hacerlo-, sino que además el niño podrá ser anotado con un apellido honorífico o uno completamente inventado. Aunque los padres cuentan con gran flexibilidad al momento de anotar a sus hijos, las autoridades enfatizan en que el nombre y apellido elegidos deben cumplir con ciertas normas para considerarse aceptables, que son Conocer y respetar estas disposiciones es clave para evitar demoras o rechazos en el trámite y garantizar que desde el primer momento se asiente correctamente la identidad del niño.