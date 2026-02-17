La custodia de los hijos en Estados Unidos es una de las decisiones más sensibles que deben resolver los tribunales durante un divorcio o una separación. En estos procesos, la Justicia analiza el entorno en el que vive el menor y el cumplimiento de las responsabilidades parentales antes de determinar con quién residirá de forma permanente. Uno de los aspectos centrales que evalúan los jueces es el acceso del menor a la educación. Cuando se comprueba que la madre no garantiza la asistencia escolar obligatoria, el tribunal puede considerar que esa situación afecta el bienestar del niño y, como consecuencia, ordenar un cambio en la custodia y la residencia del menor. En el sistema judicial de familia de estados como Florida, Texas y California, los jueces aplican el principio del interés superior del niño para tomar decisiones sobre la custodia. Este criterio establece que el bienestar del menor es el factor principal al momento de definir con cuál progenitor vivirá. La educación obligatoria forma parte de esas responsabilidades fundamentales. Si una madre permite que su hijo acumule ausencias escolares injustificadas o no asegura su asistencia regular, el padre puede presentar una solicitud ante el tribunal para modificar la custodia. En estos casos, el juez analiza pruebas como registros escolares, informes académicos y antecedentes del cumplimiento parental. Si se determina que la madre no está garantizando el derecho del menor a la educación, la Justicia puede ordenar que el niño pase a vivir con el padre. La pérdida de la tenencia ocurre cuando el tribunal concluye que el entorno actual no favorece el desarrollo del menor. La falta de asistencia escolar es uno de los factores que pueden influir en esa decisión. Los tribunales evalúan distintos elementos antes de ordenar el cambio de custodia Cuando el juez determina que el padre puede asegurar mejores condiciones para el desarrollo del menor, puede ordenar la modificación de la custodia principal. Si la Justicia decide cambiar la custodia física, el menor deberá mudarse al domicilio del padre. Esta decisión implica que la madre pierde la residencia principal del hijo, aunque puede conservar otros derechos, como el régimen de visitas. Aunque la pérdida de la custodia puede afectar a madres que no envían a sus hijos a la escuela, este criterio legal se aplica de forma igualitaria. Si el padre es quien incumple con la obligación educativa, la Justicia también puede ordenar que el menor pase a vivir con la madre. De esta manera, los tribunales priorizan el bienestar del niño y su derecho a la educación por encima de cualquier otro factor, con el objetivo de garantizar su desarrollo y su estabilidad.