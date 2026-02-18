La ley de alquileres en Estados Unidos establece una protección central para todos los inquilinos que alquilan una vivienda. Esta norma obliga a los propietarios a garantizar condiciones mínimas de seguridad, salud y funcionamiento dentro del inmueble, convirtiéndose en una de las bases más importantes del derecho de vivienda en el país. Se trata de la Garantía Implícita de Habitabilidad, una regla legal que se aplica automáticamente en casi todos los estados y que impacta directamente en los desalojos, el pago del alquiler y las demandas contra propietarios. Cuando la vivienda no cumple con las condiciones exigidas, el inquilino puede permanecer sin pagar renta y demandar judicialmente. La Garantía Implícita de Habitabilidad forma parte obligatoria de la ley de alquileres en todos los estados de Estados Unidos, excepto Arkansas, donde históricamente no se reconocía de la misma manera. Esto significa que, en casi todo el país, los propietarios tienen la obligación legal automática de entregar y mantener una vivienda en condiciones habitables durante todo el contrato. Este principio no necesita estar escrito en el contrato de alquiler. Se considera incorporado por ley. Por lo tanto, aunque el contrato no mencione la palabra habitabilidad, el propietario sigue siendo responsable. La ley de habitabilidad deja asentado múltiples protecciones y recursos a los que puede apelar un inquilino en caso de que el propietario viole el contrato. Si el departamento no cumple con las condiciones de la garantía, el propietario puede ser demandado sin posibilidad de desalojar al arrendatario. Asimismo, el inquilino tiene la potestad de permanecer en la vivienda sin abonar el alquiler hasta que se regularice la situación. Es importante destacar que el cumplimiento de la garantía, y sus normas, pueden variar en base a las leyes estatales.